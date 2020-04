Dobré ráno: Ostatní uvoľňujú, udrie znovu pandémia?

Ako sa krajiny snažia nezničiť svoju ekonomiku.

15. apr 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová

Česko umožní obmedzené cestovanie do zahraničia. Rakúsko od včera zmierňuje opatrenia a otvára niektoré menšie obchody, napríklad stavebniny.

A Poľsko tiež začne od pondelka rozmrazovať ekonomiku. Napokon, plán uvoľňovania opatrení chce premiér Igor Matovič aj u nás predstaviť na budúci týždeň.

Sme z najhoršieho vonku? Prečo teda krajiny zmierňujú ekonomické zákazy a ako sme na tom my v porovnaní so zahraničím?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Krátky prehľad správ

Od dnes sa začínajú zápisy prvákov na základných školách, avšak bez osobnej účasti detí a rodičov. Kvôli novému koronavírusu sa však zápis môže odohrať elektronicky, prostredníctvom formulára alebo papierovou formou. Zápisy prvákov potrvajú na školách do 30. apríla.

Primátor Pezinka podal v súvislosti so situáciou v Domove sociálnych služieb v meste trestné oznámenie. Dôvodom je list, podľa ktorého vedenie zariadenia porušovalo viaceré zákazy, v domove sa zanedbávala zdravotná starostlivosť a vedenie malo údajne ignorovať zhoršovanie sa zdravia klientov.

Netušila som, ako hlboko siahal vplyv Jankovskej, hovorí nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vo veľkom rozhovore v SME Petrovi Kováčovi tiež vysvetľuje, ako sa budú po novom preverovať sudcovia, aký vznikne nový súd a ako sa budú po novom voliť generálny a špeciálny prokurátor.

Zomrel posledný francúzsky partizán, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Roger Naël mal v roku 1944 len devätnásť rokov a bol najmladším z Francúzov z dvestočlenného práporu Foch, ktorý bojoval proti nemeckej armáde na území Slovenska. Strečno udelilo Naëlovi v roku 2017 čestné občianstvo, francúzsky partizán získal aj slovenský Rad Bieleho dvojkríža.

Dnes mrazivá Antarktída bola kedysi dostatočne teplá, aby mala mierny dažďový les. Pred 90 miliónmi rokov sa tam dokonca nachádzali mokrade. Ukázali to usadeniny z morského dna pri západnom pobreží Antarktídy. Tiež naznačili, že dávne lesy a mokrade vtedy zažívali štyri mesiace bez slnka.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je, aby ste si, ak môžete, predplatili nejaké noviny alebo časopis. Skrátka čosi, čo máte radi... aj keby ste to nestíhali čítať, pretože to je najlepší spôsob, akým teraz médiám a novinárom v nich vyjadríte svoju náklonnosť. A viete čo, napíšte nám do podcastového klubu na facebooku, čo si predplácate. Ja si takto okrem SME a Nka napríklad platím National Geographic, Historickú revue aj skvelý americký magazín The Atlantic. A som zvedavý, koho podporujete vy.

