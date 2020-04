Minúta po minúte: V Spojených štátoch zomrelo najviac ľudí za jeden deň

Spolu máme potvrdených 863 prípadov.

16. apr 2020 o 6:18 (aktualizované 16. apr 2020 o 7:10) Andrej Kuzmány, SITA, TASR

Sledujte priebeh pandémie koronavírusu spolu s nami naživo (minúta po minúte):

7:08 Britská pohraničná polícia našla kokaín v hodnote milión libier (1,14 milióna eur) v zásielke ochranných rúšok v dodávkovom vozidle v Eurotuneli pod Lamanšským prielivom, ktorý spája Francúzsko a Britániu.

"Zločinecká sieť sa pokúša využiť pandémiu koronavírusu vo vlastný prospech," uviedlo na twitteri britské ministerstvo vnútra.

7:01 Tretina z takmer 2000 námorníkov, ktorí boli na palube francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle a dvoch podporných plavidiel v čase, keď vypukla pandémia koronavírusu, mala pozitívny test.

Potvrdenú nákazu má celkovo 668 námorníkov z lietadlovej lode a jednej z dvoch sprievodných fregát v jej bojovej skupine, pričom 31 z nich je hospitalizovaných a jeden sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti.

“ Zastavenie šírenia vírusu je nadovšetko. Ako to, že ľudia nenosia rúško, keď sa blížia k inému človeku? Na základe akej teórie ho nemajú na tvári? „ Andrew Cuomo, guvernér štátu New York

6:45 Obyvatelia amerického štátu New York budú musieť nosiť ochranné rúška alebo tvárové masky na rušných uliciach, v metre, autobusoch či v akejkoľvek situácii, kde ľudia nebudú môcť zachovávať odstup 1,8 metra.

Ohlásené nariadenie guvernéra štátu Andrewa Cuoma nasleduje po rovnakých odporúčaniach amerického Centra pre kontrolu a prevencii chorôb, ktoré chce takto zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Nariadenie vstúpi do platnosti v piatok 17. apríla.

"Zastavenie šírenia (koronavírusu) je nadovšetko. Ako to, že ľudia nenosia rúško, keď sa blížia k inému človeku? Na základe akej teórie ho nemajú na tvári?" položil Cuomo otázku na svojom každodennom brífingu.

6:37 Do niekoľkých týždňov sa v Česku rozhodne, či a ako sa zmiernia pravidlá pre vycestovanie.

Podľa epidemiológa a šéfa Centrálneho riadiaceho tímu COVID-19 Romana Prymulu sa diskutuje najmä o cestách v lete do Chorvátska a na Slovensko. Bude závisieť od jednotlivých krajín, ako sa dohodnú.

"Sú obrovské tlaky, aby sa niečo otvorilo, ale budeme to musieť veľmi starostlivo kontrolovať, aby nedochádzalo k importu ochorenia," povedal Prymula. Odhadol, že to bude jasné v polovici júna.

6:30 Hoci počet úmrtí v krajine dosiahol smutný rekord, prezident Donald Trump vyhlásil, že údaje naznačujú, že vrchol pandémie už majú za sebou. To podľa neho uvoľňuje cestu jeho plánom vydať pokyny, aby sa začalo znovuotváranie krajiny.

Trump na svojom každodennom tlačovom brífingu označil údaje o pandémii v USA za povzbudzujúce, píše agentúra AP.

"Máme teraz veľmi silnú pozíciu, ktorá nám dovoľuje dokončiť pokyny pre jednotlivé štáty, aby začali znovu otvárať krajinu," povedal Trump a dodal, že tieto pokyny predstaví vo štvrtok.

Americký prezident tiež na brífingu pohrozil, že pozastaví činnosť oboch komôr Kongresu. Ako dôvod uviedol, že sa cíti frustrovaný tým, ako mu zákonodarcovia kladú prekážky pri vymenovaní predstaviteľov do jeho administratívy.

Tento Trumpov krok by bol bezprecedentný v dejinách USA, upozornila agentúra DPA.

Keď je činnosť Kongresu oficiálne zastavená, prezident môže vymenovať určitých predstaviteľov do funkcií bez toho, aby mu to museli schváliť zákonodarcovia.

6:17 Južná Kórea oznámila 22 ďalších prípadov nákazy, celkový počet nakazených v krajine je tak 10 613.

Už štvrtý deň za sebou sa počet nových prípadov v krajine drží pod číslom 30, uviedlo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Štvrtkové nové prípady predstavujú aj prudký pokles oproti vrcholu z 29. februára, keď bolo zaznamenaných 909 nových prípadov. Denný počet nových infekcií v Južnej Kórei sa drží pod číslom 50 posledných osem dní.

6:13 Čína hlásila 46 nových prípadov nákazy, z nich 34 bolo do krajiny prinesených zo zahraničia. Nepribudlo však žiadne nové úmrtie.

Čína má celkovo 3342 úmrtí spomedzi 82 341 nakazených. Približne 3000 ľudí je stále hospitalizovaných alebo sa nachádzajú v izolácii a sledujú si príznaky ochorenia alebo sú dokonca pozitívne testovaní, no bez príznakov.

6:00 Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších takmer 2600 úmrtí na koronavírus. Ide o nový rekord a najväčší denný počet úmrtí spomedzi všetkých krajín, uviedla americká Univerzita Johnsa Hopkinsa.

Podľa výpočtu univerzity zomrelo za 24 hodín do stredy 20:30 (do štvrtka 02:30 nášho času) 2569 ľudí, takže celkový počet mŕtvych v USA dosiahol 28 326 - to je vyšší počet než v akejkoľvek inej krajine.