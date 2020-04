Ombudsmanka odporúča zmeniť systém povinnej karantény

Patakyová sa obrátila na hlavného hygienika Jána Mikasa.

28. apr 2020 o 13:20 SITA

BRATISLAVA. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odporúča zmeniť systém povinnej štátnej karantény.

Obrátila sa preto na hlavného hygienika SR Jána Mikasa a požiadala ho o nápravu v prípade možného porušovania základných práv.

List s odporúčaniami

Vykonávanie obmedzení sprevádzané zásahom do ľudskej dôstojnosti či dokonca ponižujúcim zaobchádzaním, podľa nej nie je primerané a takýto zásah nie je v demokratickej spoločnosti akceptovateľný ani v zložitej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza.

List spolu s odporúčaniami poslala na vedomie aj vláde SR, ústrednému a permanentnému krízovému štábu. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.



„V posledných týždňoch sa na mňa obracajú občania, ktorí opisujú svoju negatívnu skúsenosť s procesom umiestnenia do štátnej karantény. Mnohí sa dokonca odmietajú vrátiť, lebo sa boja možnej nákazy počas štátom organizovaného prevozu a počas umiestnenia v zariadení, ktoré na výkon štátnej karantény slúži,“ uviedla Patakyová v liste hlavnému hygienikovi.

Nezabezpečená pitná voda

Zistila, že pri prepravovaní sú ľudia zastavovaní na štátnych hraniciach, kde často trávia dlhý čas čakajúc na prevoz do niektorého z určených štátnych zariadení. V niektorých prípadoch na týchto stanovištiach nebola zabezpečená pitná voda či podmienky na vykonanie základných hygienických úkonov.



Podľa zistení verejnej ochrankyne práv dochádza v rámci presunu do zariadení ku koncentrácii osôb, ktoré predtým spolu neprišli do kontaktu, čím vzniká riziko prenosu a šírenia nákazy.

V podnetoch sa stretla aj s námietkou, že osoby s pôvodne negatívnym výsledkom testovania, ktoré boli umiestnené v spoločných bunkách s pozitívne testovanými osobami, boli nakazení ochorením Covid-19, čo sa ukázalo po opakovanom testovaní.



Ombudsmanka preto navrhla opatrenia na zlepšenie situácie v štátnej karanténe. Navrhla, aby povinnosť vykonať karanténu v štátnom zariadení nebola uložená všeobecne, ale iba osobám, u ktorých existuje podozrenie z nákazy a nedokážu si zabezpečiť domácu karanténu.

Včasná identifikácia rizikových prípadov

Ďalej odporúča identifikáciu vysoko a nízkorizikových krajín, vytvoriť postupy na včasnú identifikáciu rizikových prípadov či v prípadoch, ak cestovateľská anamnéza, vyplnený dotazník a výsledok rýchlo-testu neodôvodňujú umiestnenie osoby v štátnej karanténe, uložiť takýmto osobám výkon 14-dňovej karantény v domácich podmienkach. Platila by však dôsledná kontrola.



Patakyová tiež navrhuje aj dobrovoľnú možnosť absolvovať povinnú karanténu v štátnom zariadení.

Odporučila takisto podrobne informovať osoby, u ktorých sa má testovanie vykonať, o možných obmedzeniach súvisiacich s vykonaním odberu biologického materiálu, aby nedochádzalo k skresleniu výsledku testov.