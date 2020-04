Nepokazme si dobré čísla, apelujú na ľudí epidemiológovia aj Matovič

Krčméry poukázal na to, že stále existujú rizikové faktory.

28. apr 2020 o 13:24 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Dobré čísla v štatistike nízkeho šírenia nového koronavírusu sú výsledkom všetkých, ktorí zodpovedne pristupujú k epidemiologickým opatreniam a výzvam na disciplínu.

Po rokovaní rady epidemiológov to zhodne deklarovali odborníci spolu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO).

Príklad pre ostatné krajiny

"Pozitívny vývoj, ktorý môžeme v súčasnosti vidieť, je výsledkom nariadených obmedzení, vlastnej zodpovednosti, ale i ekonomických strát, ktoré sme utrpeli," uviedol Matovič. "Nepokazme si to, zostaňme naďalej zodpovední, odmenou za to bude možnosť postupne pokračovať v uvoľňovaní opatrení," vyzval.

Súčasný minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) poukázal na to, že systém nariadení, previazaný s ich dôsledným dodržiavaním vytvorili zo Slovenska príklad pre ostatné krajiny.

Odborníci preto apelovali na zachovanie súčasného trendu a zodpovednosti. Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská zdôraznila, že stále platí systém "niečo za niečo".

"Stále platia tie isté pravidlá, ak ich budeme dodržiavať, benefitom bude postupne väčšia voľnosť, ak však zodpovední nebudeme, môžeme tvrdo dopadnúť," zdôraznila.

Existujú rizikové faktory

Odborník na tropickú medicínu a predseda Permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry poukázal na to, že stále existujú rizikové faktory.

"Jedným je to, že upadneme do sebauspokojenia a opustíme doterajšiu disciplínu a zodpovednosť pri nosení rúšok a sociálneho odstupu. Druhým je režim na hraniciach," uviedol Krčméry a poukázal na to, že prípadná druhá vlna epidémie je takmer vždy "importovaná".

"Samozrejme, režim na hraniciach nesmie sankcionovať tých, ktorí nie sú rizikom," dodal. Avizoval tým i tému opatrení, ktoré sa týkajú pendlerov, o ktorých bude hovoriť ústredný krízový štáb po rokovaní vlády.

V súvislosti s nebezpečenstvom druhej vlny importovaných prípadov odborníci zdôraznili aj riziko letných dovoleniek v zahraničí, odporúčali preto plánovať si dovolenku na Slovensku.