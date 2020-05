Ministerstvo vnútra nakúpilo rýchlotesty a rúška spolu za šesť miliónov eur

Ide o dodávku 500-tisíc rýchlotestov a 500-tisíc rúšok.

1. máj 2020 o 9:09 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra nakúpilo pol milióna rýchlotestov na koronavírus za 5 445 000 eur aj s DPH.

Vyplýva to zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. Zdravotnícke pomôcky dodá rezortu spoločnosť Refin spol. s r.o. z Bratislavy.

Ministerstvo tiež podpísalo zmluvu na dodávku 500-tisíc kusov antibakteriálnych rúšok. Hodnotu tovaru vyčíslili na 780-tisíc eur aj s DPH, dodať ich má firma Tatrasvit Svit – Socks, a.s. zo Svitu. Rúška by do Ústredného skladu ministerstva vnútra v Slovenskej Ľupči mali byť dodané do konca mája.

Ministerstvo vnútra v polovici marca avizovalo zámer obstarať zdravotnícky a farmaceutický materiál a ochranné pracovné prostriedky určené na boj proti šíreniu koronavírusu.

Materiál v odhadovanej hodnote približne päť miliónov eur mal byť podľa rezortu využitý na zabezpečenie primárnej ochrany príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a všetkých ostatných zamestnancov ministerstva vnútra.