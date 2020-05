Dobré ráno: Mamojka najskôr zatĺkal, usvedčila ho až SIS

Mojmír Mamojka sa z Ústavného súdu rozhodol radšej odísť sám.

13. máj 2020 o 23:17 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/wg3ej-dc5418?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Mojmír Mamojka skončil. Včera sa sudca ústavného súdu rozhodol vzdať svojej funkcie, dôvodom sú jeho medializované kontakty s mafiánom Marianom Kočnerom, ktoré napokon potvrdila aj Slovenská informačná služba.

Vo funkcii Mamojka zostane do konca mája. Bývalý poslanec Smeru sa tak napokon rozhodol odísť ešte skôr, ako o ňom stihol rozhodnúť šéf Ústavného súdu Ivan Fiačan.

O Mamojkovi, o prerastaní súdnictva a Kočnera, ale aj o právnom štáte na Slovensku sa Tomáš Prokopčák rozpráva so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

Krátky prehľad správ

Do škôlok sa v júni nedostanú všetky deti, pripustil minister školstva Branislav Gröhling. Priestorové obmedzenia a opatrenia súvisiace s ochranou zdravia totiž neumožnia prijať deti všetkých rodičov. O prípadnom opätovnom otvorení škôl sa rozhodne na budúci týždeň v pondelok.

Slovensko má obrovský problém so suchom, hrozivá je prognóza zrážok a nedopĺňajú sa zásoby podzemnej vody. Tvrdí to Slovenský hydrometeorologický ústav, málo pršalo v apríli aj v máji. Nepomáhajú ani rýchle odparovanie vody a veterné počasie, ktoré prispievajú k odvodňovaniu pôdy. O rekordných suchách hovoria aj okolité krajiny, Česko spomína najhoršie sucho za posledné stáročia. Ak bude situácia pokračovať, SHMÚ hovorí, že štát môže obmedziť používanie vody.

Primátora Malaciek obvinili z prijímania úplatku. NAKA v rámci akcie Staviteľ zadržala v utorok dve osoby, jednou bol primátor Malaciek Juraj Říha. V prípade nemalo ísť o peniaze, ale o výmenný obchod: developerovi mali urýchliť vydanie kolaudačného rozhodnutia na bytový dom, ak mestu zariadi kladné stanovisku dopravného inšpektorátu v prípade výstavby multifunkčnej haly.

Nemecko začne od soboty postupne otvárať svoje hranice. Stále však budú prebiehať kontroly, Nemecko ich plánuje ukončiť až v polovici júna. Krajina však občanom Nemecka stále neodporúča cestovať do zahraničia na turistické výlety. Hranice aspoň medzi Českom a Slovenskom by sa mohli otvoriť v prvej polovici júna.

Vedci v Bulharsku objavili najstaršie dôkazy prítomnosti Homo sapiens v Európe. V jaskyni Bačo Kiro na severe krajiny našli úlomky zubu a kosti, ktoré naznačujú, že Homo sapiens žil v Európe už pred 45-tisíc rokmi.

Odporúčanie

Nemusíte milovať basketbal, nemusíte milovať Michaela Jordana - aj keď ja teda áno - ale dokumentárnu sériu The Last Dance na Netflixe určite skúste. Mňa osobne vrátila do čias, keď som si ako mládežník a dorastenec myslel, že sa basketbalom budem raz živiť. Do čias veľkých športových hrdinov a vzorov, do čias, keď hrával najlepší basketbalista všetkých čias vôbec, veľký MJ. Možno je tá séria až príliš o Michaelovi a nezaslúžene dáva menej priestoru ostatným jeho spoluhráčom či protihráčom, no je to skvelý návrat do zlatých časov NBA. A to je moje dnešné odporúčanie.

