Vláda schválila inteligentnú karanténu, má byť dobrovoľná

Vláda odporúča Národnej rade schváliť novelu v skrátenom konaní.

14. máj 2020 o 12:26 TASR

BRATISLAVA. Na boj s novým koronavírusom by sa mohla využívať aj inteligentná karanténa.

Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ), ktorá by umožňovala ľuďom využívať mobilnú aplikáciu namiesto štátnej karantény.

Národnej rade (NR) ju odporúča vláda schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

Domáca karanténa bude dobrovoľná

Predkladateľ novely očakáva, že nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie by odbremenila kapacity štátnych karanténnych zariadení.

"Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény," uvádza sa v materiáli.

Aplikácia by mala byť poskytnutá bezodplatne. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou.

Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť.

"Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasili s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie," uvádza sa v materiáli.

Bez appky to nepôjde

Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilu.

Osoba musí mať na mobile povolené prijímanie notifikácií a povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilu.

Musí tiež umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania izolácie, povoliť mobilu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre používateľa aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie či zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo k jej nesprávnemu fungovaniu.

Tvorcovia očakávajú pozitívny vplyv aj na rodinné prostredie a vzájomnú súdržnosť členov rodiny a ochranu seniorov, ktorí sú na ochorenie COVID-19 najzraniteľnejší.