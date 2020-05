Škôlkari a žiaci do piateho ročníka sa môžu od júna vrátiť do škôl

Školy sa otvoria od 1. júna.

18. máj 2020 o 16:03 Daniela Hajčáková

Žiaci sa budú môcť od 1. júna vrátiť do lavíc. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Škôlky aj triedy od prvého do piateho ročníka základných škôl sa budú môcť otvoriť od 1. júna. Starší žiaci zostanú doma.

Otvárať sa budú môcť štátne, súkromné aj cirkevné školy, ale aj špeciálne materské a špeciálne základné školy do piateho ročníka. Obnoviť sa budú môcť aj školské družiny.

Návrat do školy však bude dobrovoľný. Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú. Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo sa návratu obávajú pre zdravotné dôvody, oznámil v pondelok minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Obce a mestá a ďalší zriaďovatelia budú dopredu zisťovať záujem u rodičov o návrat do školy a škôlky a podľa toho sa rozhodnú, či ich otvoria.

Úrad verejného zdravotníctva ešte k otváraniu škôl pripraví usmernenie a ministerstvo školstva vydá rozhodnutie, viaceré detaily však na tlačovej konferencii ohlásil minister školstva.

Prednostne by sa mali do škôl prijímať deti rodičov v prvej línii a rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce.

V škôlke 15 detí, v škole 20

V škôlkach bude môcť byť v jednej skupine maximálne 15 detí, v základnej škole ich bude maximálne dvadsať.

V skupinách budú môcť byť spolu aj deti, ktoré pred uzatvorením škôl pre pandémiu koronavírusu v spoločnej triede neboli. Deti by sa v rámci skupín nemali meniť ani premiešavať.

Škôlkari nebudú musieť v budove škôlky nosiť rúška, školáci ho nebudú musieť mať na tvári, ak budú s učiteľom pracovať vo svojej skupine.

Škôlka má byť otvorená maximálne deväť hodín denne a väčšina aktivít by sa mala odohrávať vonku, samozrejme, podľa počasia.

Rodičia sa budú môcť v priestoroch škôlky, v interiéri či exteriéri, zdržať pri privedení dieťaťa maximálne desať minút a budú musieť mať na tvári rúško.

Dieťaťu by mali rodičia zabezpečiť aj náhradné rúško, ktoré bude mať odložené v skrinke. Pri nástupe dieťaťa do škôlky bude musieť rodič predložiť prehlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky ochorenia Covid-19 a nemá nariadenú karanténu.

Priestory sa budú musieť pred príchodom detí poriadne vydezinfikovať, deti si po príchode do škôlky budú umývať ruky pod dozorom učiteliek a zmerajú im teplotu.

Škôlka by teda mala zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, papierové utierky aj bezdotykové teplomery. Počas trvania mimoriadnych hygienických opatrení si nebudú deti v škôlke umývať zuby.

Ministerstvo školstva odporúča, aby boli postele detí pri oddychu od seba vzdialené aspoň jeden meter. Ak škôlka nemá dosť veľké priestory, rezort odporúča, aby deti v škôlke nespali.

Branislav Gröhling. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Do školy postupne

Do škôl by rodičia s deťmi mali ráno prichádzať postupne, podľa dopredu stanoveného harmonogramu - napríklad od 7.30 hod do 8.30 hod v desaťminútových intervaloch. O harmonograme rozhodne škola.

Rezort školstva školám odporúča, aby žiakov učitelia do konca školského roka neskúšali a nedávali im písomky.

Aj pri nástupe do školy musí rodič najskôr predložiť vyhlásenie o tom, že žiak nemá príznaky nákazy koronavírusom a nemá nariadenú karanténu.

Dieťaťu by mal zabezpečiť dve rúška aj balíček papierových vreckoviek. Do budovy školy rodičia nebudú môcť vstúpiť. Aj tu sa bude merať žiakom teplota a škola musí zabezpečiť dostatok dezinfekcie.

Deti sa v školách aj škôlkach budú môcť aj stravovať. Ideálne by bolo, keby jedli v miestnostiach, kde v rámci svojej skupiny cez deň trávia čas. Ak však bude škola vydávať obedy v jedálni, mali by to zabezpečiť tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešali.

Pedagógovia z rizikových skupín, teda ak majú 60 rokov a viac, alebo ak majú iné zdravotné problémy, pre ktoré je koronavírus pre nich nebezpečný, nebudú so žiakmi v triedach.

Rezort školstva odporúča, aby sa sústredili na on-line výučbu pre deti, ktoré ostanú doma.

Prednosť majú zdravotníci

Zriaďovatelia by mali prednostne prijímať do školy a škôlky deti rodičov, ktorí v prvej línii riešia nákazu koronavírusom.

Ide o deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, záchranárov či ozbrojených síl, ale aj deti učiteľov.

Prednostne by sa mali prijímať aj deti rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce a detí, ktoré majú od 1. septembra nastúpiť do školy. Zriaďovateľ si môže určiť aj ďalšie prednostné kritériá na prijatie žiakov.

Diaľkové vyučovanie má zostať

Pre žiakov prvého až piateho ročníka, ktorí zostanú doma a pre starších žiakov od šiesteho do deviateho ročníka má naďalej pokračovať vzdelávanie na diaľku.

Fungovať však bude len podľa možností škôl.

Viaceré školy už upozornili, že ak bude návrat do škôl dobrovoľný, nemusia mať dostatok pedagógov na to, aby sa venovali aj žiakom, ktorí ostanú doma. Školy si preto výučbu budú môcť upraviť tak, aby to zvládali.