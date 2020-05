Dobré ráno: Prečo môže Matovič s SaS a zaľuďmi vytrieť podlahu

Politika sa nezastavila ani počas pandémie.

18. máj 2020 o 23:45 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Fašisti a niektorí poslanci Smeru si už založili spoločnú ultrakonzervatívnu platformu, načo im Žiga a neskôr aj Pellegrini odkázali, že by sa možno mali aj porúčať... medzičasom zase koaličná poslankyňa Anna Záborská stihla narozprávať, že prečo by vládni poslanci nemali hlasovať za opozičné návrhy - a to je prosím pekne ešte iba utorok.

Čo sa teda ukazuje, keď si časť Smeru líha do postele s kotlebovcami, čo znamená táto platforma pre dynamiku síl vo vládnej koalícii a nie či, ale aká nás čaká kultúrna vojna?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Premiér Igor Matovič včera oznámil ďalšie uvoľňovanie opatrení. Voľnejší režim začne platiť na hraniciach, otvoria sa kiná a divadlá, povolia sa podujatia do sto ľudí a v exteriéri zostanú rúška dobrovoľné. Od júna sa tiež na dobrovoľnej báze otvoria škôlky a prvý stupeň škôl. Celý prehľad zmien nájdete na webe SME.sk.

Mojmír Mamojka nevidí problém v tom, že rozhodoval o Kočnerovej sťažnosti proti väzbe a radosť Norberta Bodora z jeho zvolenia za ústavného sudcu komentuje slovami, že on je predsa niekto a nie nejaký hochštapler. Zaujímavý rozhovor s odstupujúcim sudcom Ústavného súdu Mojmírom Mamojkom viedol Peter Kováč a prečítať si ho môžete na našom webe.

Včera pokračoval proces v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Brat Mariana Kočnera Ivan sa napokon rozhodol nevypovedať, pretože je v blízkom príbuzenskom vzťahu k obžalovanému. Kočnerovi advokáti tiež navrhli prerušiť súd a obrátiť sa na súd v Luxemburgu.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu o inteligentnej karanténe. Ľudia tak budú môcť namiesto odchodu do štátnej karantény využívať mobilnú aplikáciu. Systém však zatiaľ nefunguje, momentálne sa iba testuje.

Ministerstvo obrany zrušilo kontroverzné verejné obstarávanie na viacúčelové taktické vozidlá 4x4. Tender na viac ako štyristo vozidiel za 321 miliónov eur bez DPH vyhlásilo ministerstvo minulý rok za nominanta SNS ministra Petra Gajdoša.

Odporúčanie

Ak ste ju ešte nepočuli, mojím dnešným odporúčaním je piatková rozprávka z nášho podcastu Rozprávky SME. Marek Hudec totiž pre nás napísal úplne novú autorskú slovenskú rozprávku a minulý týždeň mal príbeh O nude a čarovných ceruzkách svoju premiéru. A je vtipný, určite si ho pustite.

