Aplikácia, ktorá má nahradiť štátnu karanténu, sa podľa Mikulca testuje

Čaká sa na súhlas hlavného hygienika.

18. máj 2020 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Aplikácia, ktorá by mala nahradiť povinnú štátnu karanténu, je v testovacej prevádzke a je pripravená tak, že ak o tom rozhodne hlavný hygienik, môže byť spustená.

Uviedol to v pondelok počas rokovania vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Dodal, že zatiaľ však platia nastavené pravidlá. Aplikácia by mala byť v platnosti po tom, čo ju hlavný hygienik odsúhlasí ako vhodnú alternatívu k povinnej karanténe.

Ako zdôraznil Mikulec, ak sa hovorilo o pondelku 18. máji ako o možnom predstavení aplikácie, išlo o možnosť. „Zatiaľ nie je pripravená aplikácia na to, aby mohla byť dnes ešte spustená,“ poznamenal.

Dodal, že prezidentka zákon schválila a ten ešte musí vojsť do platnosti. „A ak hlavný hygienik rozhodne, že bude smart karanténa, tak to tak bude odkomunikované,“ podotkol minister s tým, že oni sú na to pripravení.



Po rokovaní vlády 14. mája premiér Igor Matovič (OĽaNO) uviedol, že inteligentná karanténa by sa mala spustiť v pondelok 18. mája. Zdôraznil, že vláda chcela, aby bolo všetko bezpečné po právnej a softvérovej stránke.