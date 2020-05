Korčok vyzýva susedné štáty, aby od Slovákov nepožadovali negatívny test

Rakúsko, Česko a Maďarsko plánujú otvoriť hranice so susednými štátmi v polovici júna.

25. máj 2020 o 15:24 SITA

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) požiadal svojich rezortných partnerov z Česka, Rakúska a Maďarska, aby do ich krajín mohli cestovať slovenskí občania bez negatívneho testu na ochorenie Covid-19.

Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí.

Korčok argumentoval tým, že epidemiologická situácia na Slovensku je spomedzi okolitých krajín najlepšia. Práve koordinácia krokov pri uvoľnení obmedzení hraničných režimov bola hlavnou témou videokonferencie ministrov zahraničných vecí krajín Slavkovského formátu (Slovensko, Rakúsko a Česko - S3), ktorá sa v pondelok s podporou Slovenska rozšírila aj o Maďarsko.

Korčok svojich rezortných partnerov informoval o rozhodnutí slovenskej vlády umožniť občanom vycestovať do okolitých krajín, avšak s výnimkou Ukrajiny, na dobu 24 hodín, ak spĺňajú podmienky vstupu cieľovej krajiny.

„Kolegovia z okolitých krajín sú si vedomí, že naša krajina má najlepšie výsledky v boji s pandémiou, preto som ich požiadal o to, aby naši občania mohli cestovať do Rakúska a Česka aj bez testov. Aj z toho dôvodu, že riziko rozširovania epidémie je zo strany Slovenska najnižšie. Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Rokovanie S3 sa v pondelok s podporou Slovenska rozšírilo aj o Maďarsko. „Slovensko podporilo prizvanie Maďarska, aby sme aj v tomto rozšírenom formáte pokračovali v diskusii ohľadom hraníc, ocenil som pritom práve tú skutočnosť, že Maďarsko ako prvé umožnilo našim občanom vstup na svoje územie bez potrebných testov,“ vyhlásil minister.



Rakúsky, český a maďarský kolega Korčoka na rokovaní informovali o svojom pripravovanom rozhodnutí otvoriť hranice so susednými štátmi, vrátane Slovenska, k 15. júnu.

„Postoj Slovenska však bude záležať od vývoja epidemiologickej situácie v uvedených krajinách, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými si naši susedia otvoria hranice,“ doplnil Korčok.

Dodal, že odpoveď je potrebné nájsť aj v očakávaniach slovenských občanov, ktorí sa zaujímajú o možnosti cestovania do Chorvátska.