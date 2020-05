Žitňanská a Zemanová uprednostňujú pri protestoch diskusiu pred reštrikciami

Šipoš hovorí, že vyjadrenie premiéra nevnímal ako ultimátum či vyhrážky.

25. máj 2020 o 20:13 TASR

BRATISLAVA. Predsedníčky poslaneckých klubov SaS Anna Zemanová a Za ľudí Jana Žitňanská by pri protestoch uprednostnili diskusiu pred reštrikciami. Skonštatovali to v súvislosti s nedeľňajším vyjadrením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na sociálnej sieti k plánovanému protestu zástupcov fitnescentier.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pre TASR povedal, že vyjadrenie premiéra nevnímal ako ultimátum či vyhrážky. "Ja som to skôr vnímal ako gesto, ponuku spolupráce," podotkol.

"Sama za seba si nemyslím, že je toto správne riešenie. Myslím si, že je potrebné diskutovať a vypočuť si názory ľudí," uviedla pre TASR Žitňanská. Podľa vlastných slov vníma aj to, že zablokovanie cesty spôsobí nepríjemnosti aj iným ľuďom.

Poukázala však na to, že aj iné osobnosti v minulosti využívali právo na podobné protesty. "Som zástancom dialógu pred reštrikciou," dodala.

Vyjadrenie premiéra na sociálnej sieti Zemanová nepovažuje za šťastné. "Ľudia majú právo protestovať a vyjadriť svoj názor akýmkoľvek spôsobom a vyjadriť sa k rozhodovaniu vlády," skonštatovala s tým, že ako koalícia si budú musieť zvyknúť na to, že budú častejšie svedkami aj takýchto deklaratívnych názorov občanov na rôzne opatrenia a situácie.

"Určite, diskusia a dialóg je najvhodnejšia cesta," poznamenala.

Šipoš podotkol, že každý má legitímne právo protestovať, združovať sa, vyjadriť svoj názor. "Ale nejakým spôsobom začať cielene systematicky blokovať diaľnice nie je správne," povedal.

V súvislosti s prípadným zákonom, ktorým by sa takéto konanie mohlo stať trestným činom, dodal, že bude závisieť od dohody na koaličnej rade. Na otázku, či by to nebolo okliešťovanie práv, odpovedal, že v prípade, ak by podobný spôsob protestu niekto cielene a systematicky zneužíval, čím by ohrozoval slobodu iných, bolo by potrebné prijať opatrenia.

"Prichádza do úvahy toto riešenie ako jedno z možných. Samozrejme, nie teraz, rýchlo, ale hovorím o dlhodobom alebo častom zneužívaní takéhoto nástroja," zdôraznil.

Matovič v nedeľu na sociálnej sieti uviedol, že ak budú majitelia fitnescentier blokovať v pondelok diaľnicu, predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom. Ak D1 blokovať nebudú, navrhne ich odškodnenie. Zdôrazňoval tiež, že o otvorení fitnescentier rozhodne iba konzílium odborníkov.