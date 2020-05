Svoje deti plánuje od júna poslať do škôl takmer 70 percent rodičov

Podľa prieskumu o tom uvažujú skôr rodičia s vyšším vzdelaním.

29. máj 2020 o 12:58 SITA

BRATISLAVA. Do škôl by svoje deti poslalo 68 percent opýtaných rodičov, pričom o tom uvažujú skôr rodičia s vyšším vzdelaním.

Ako pre agentúru SITA priblížil Juraj Caránek z agentúry Seesame, vyplýva to z prieskumu Mnforce, Seesame a Slovenskej akadémie vied „Ako sa máte, Slovensko?“.

Ten mapuje aktuálne postoje obyvateľov počas koronakrízy. Caránek uviedol, že doteraz sa uskutočnili rozsiahle prieskumy a analýzy v marci, apríli a máji.

Stupeň vzdelania bol dôležitým faktorom

Tieto výsledky pochádzajú z výskumu, ktorý sa uskutočnil od 25. do 28 mája na vzorke 1 000 respondentov. Viaceré dáta boli porovnané s výstupmi rakúskych a maďarských výskumníkov.

Na otázku, či pošlú svoje deti do školy odpovedalo podľa prieskumu „určite áno“ 42 percent rodičov detí, ktoré chodia do prvej až piatej triedy. Možnosť „skôr áno“ si vybralo 26 percent rodičov.

Stupeň vzdelania bol najdôležitejšou charakteristikou, ktorá rozdeľovala odpovede rodičov.

Podľa prieskumu by svoje dieťa určite poslalo do školy 61 percent opýtaných, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a 37 percent rodičov so základným vzdelaním alebo so stredným vzdelaním bez maturity.

Školská dochádzka by mala byť dobrovoľná

Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV priblížil, že okrem dosiahnutého vzdelania, ktoré najsilnejšie diferencovalo odpovede rodičov, bola pri rozhodovaní dôležitá aj subjektívna miera ohrozenia epidémiou koronavírusu.

„Rodičia, ktorí deklarovali, že svoje deti do školy pošlú, deklarovali nižší pocit ohrozenia epidémiou, než rodičia, ktorí svoje deti do školy poslať neplánujú,“ vysvetlil.

Od 1. júna by sa mali otvoriť všetky škôlky a základné školy od prvého do piateho ročníka. Otvorené by mali byť aj špeciálne materské školy a prvý až piaty ročník špeciálnych základných škôl.

Školská dochádzka by však mala byť dobrovoľná, rodičia tak budú môcť aj naďalej ostať s deťmi doma. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka bude vzdelávanie aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19.