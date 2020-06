Podujatia nad tisíc ľudí nepovolia po zvyšok roka

Štát od stredy povolí otvoriť kúpaliská a welnes.

1. jún 2020 o 19:56 Michal Katuška

BRATISLAVA. Napriek dobrej epidemiologickej situácií na Slovensku epidemiológovia tento rok nepovolia organizovať hromadné podujatia nad tisíc ľudí.

"Máme jeden prípad infekcie na 100-tisíc obyvateľov, lepšie sú na tom len Lichtenštajnsko, Slovinsko a Island," tvrdí epidemiologička Zuzana Krištúfková z poradného konzília, napriek tomu zákaz najväčších podujatí odôvodňuje obavou z druhej vlny šírenia koronavírusu.

Krištúfková, ani premiér Igor Matovič (OĽaNO) nevedeli v pondelok na tlačovej konferencií vysvetliť, aký zákon im umožní udržať niektoré opatrenia po zvyšok roka, ak počet nových prípadov klesá k nule.

"Na to by vám určite vedeli odpovedať na Úrade verejného zdravotníctva. Úrad na to má právo aj bez núdzového stavu,"reagoval na otázku Matovič. Odpovedať nevedela ani Krištúfková. "Tiež vám to nepoviem po právnej stránke," doplnila premiéra epidemiologička.

Konzílium od stredy odporúča ďalšie rozsiahle uvoľňovanie opatrení. Otvára interiérové športoviská pre verejnosť, pri stoloch v reštauráciách budú môcť sedieť viac než dvaja ľudia, povoľuje otvorenie vonkajších kúpalísk a wellnesov v hoteloch.

Kedy bude na Slovensku zrušený núdzový stav, ktorý platí od polovice marca, premiér Igor Matovič (OĽaNO) jasne nepovedal.

"Núdzový stav nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje, aby sme zásobovali nemocnice ochrannými pomôckami," tvrdí Matovič.

Predchádzajúcej vláde Petra Pellegriniho na uvoľnenie zásob ochranných pomôcok zo skladov Štátnych hmotných rezerv postačovalo vyhlásenie Mimoriadnej situácie. Núdzový stav vyhlásila Pellegrinho vláda až následne.

Expremiér Pellegrini v pondelok Matoviča vyzval, aby núdzový stav zrušil. Matovič na výzvu reagoval výčitkou.

"Ak by nekryl rozkrádanie Kičuru a zabezpečil ochranné pomôcky pre nemocnice a nepúšťal do osád ľudí bez kontroly, tak Slovensko by nemalo núdzový stav už dva mesiace,"povedal Matovič.

Čo sa uvoľňuje

Ľudia zo Slovenska, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v Česku alebo Maďarsku, ale nemajú tam nahlásený trvalý pobyt, sa doteraz nevedeli dostať na Slovensko. Od utorka siedmej hodiny ráno budú môcť ísť na 48 hodín domov, ak sa preukážu aspoň dvomi dokladmi o tom, že v Česku alebo Maďarsku skutočne žijú.

"Ak majú napríklad účet za elektrinu, účet za mobilný telefón, môžu sem prísť", povedal Matovič. Doklady majú byť garanciou, že do Čiech alebo Maďarska nepricestovali z tretích krajín.

Od stredy bude opäť menší dôraz na nosenie rúšok. V exteriéry zostávajú povinné už len pri kontakte s ľuďmi s inej domácnosti pri kontakte do dvoch metrov, na hromadných podujatiach a v interiéroch.

Športové súťaže môžu tiež od stredy začať hrať. Najskôr s prázdnymi tribúnami, od 10. júna s maximálne 500 divákmi.

Uvoľňovanie opatrení sa týka aj obchodov a ďalších prevádzok, keď sa pravidlo ponechania aspoň 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka znižuje na 10 metrov štvorcových.

Taxislužby mali doteraz povinnosť pri prevoze klientov oddeliť priestor medzi vodičom a zadným sedadlami fóliou. Od 3. júna sa z pravidla stáva už len odporúčanie.

Navyšuje sa počet ľudí, ktorí môžu navštíviť divadlá a kiná. Hygienici navrhujú tzv. šachovnicové sedenie. Umelci vystupujúci pred obecenstvom sa už nebudú musieť preukázať výsledkom testu na koronavírus.

Otvárajú sa aj denné stacionáre pre klientov do 62 rokov. V týždenných intervaloch by malo poradné konzílium odborníkov postupne zvyšovať hornú hranicu veku, kedy bude môcť do zariadenia klient príjsť.

Ruší sa aj povinnosť otváracích hodín maximálne do 22. hodiny, po novom môžu prevádzky prejsť na svoje pôvodné otváracie hodiny obmedzené len predpismi konkrétnej obce. Neplatí to však pre nedeľu, ktorá naďalej zostáva sanitárnym dňom.

V reštauráciách, krčmách, či cukrárňach už nebude platiť obmedzenie o počte ľudí pri stole. Doteraz mohli spolu sedieť len dvaja ľudia alebo rodina s deťmi.

Otvárajú sa všetky vnútorné športoviská ako fitness centra a telocvične, kúpaliská a tiež wellness, kasína a vnútorné pavilóny v Zoo.

Hotely už nebudú musieť ponechať izbu po predchádzajúcom hosťovi voľnú na 24 hodín.

Seniorom sa ruší prednostné nakupovanie medzi 9. a 11. hodinou.

Veľké hromadné podujatia tento rok nebudú. Od 10. júna hygienici odporúčajú povoliť podujatia do 500 ľudí a od 1. júla do tisíc osôb. Viac ľudí organizátorom hygienici nepovolia do konca roka, ani v prípade, že by Slovensko nemalo ani jedného chorého.

"Čakáme druhú vlnu, ktorá príde pravdepodobne na jeseň. Ak príde, prinesieme si ju zo zahraničia, a takéto podujatia sú ideálnym miestom, kde sa nákaza môže rozšíriť,"tvrdí Krišúfková.

Čo ďalšie by mohli povoliť v júni

Štát pravdepodobne počas leta povolí detské letné tábory. V Domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov by tiež mali tento mesiac povoliť návštevné hodiny, podobne aj v nemocniciach.

"Tieto opatrenia budú ešte prediskutované s riaditeľmi nemocníc,"vysvetlil Jozef Šuvada z ministerstva zdravotníctva.