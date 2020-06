Koronavírus: V Číne potvrdili 12 nových prípadov nákazy (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 1589 prípadov nákazy koronavírusom. Z ochorenia Covid-19 sa doteraz vyliečilo 1448 pacientov.

24. jún 2020 o 6:16 (aktualizované 24. jún 2020 o 6:39) Martin Vonšák, Patrik Sopóci, TASR, SITA

06:39 Fínsko od 13. júla uvoľní svoje cestovné obmedzenia pre občanov niekoľkých európskych krajín.

Minister zahraničných vecí Pekka Haavisto uviedol, že Fínsko sa otvára iba tým krajinám, v ktorých počet infikovaných za uplynulé dva týždne neprekročil osem na 100 000 obyvateľov. Krajinu by tak mohli opäť navštíviť turisti z Rakúska, Nemecka, Grécka, Talianska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, Maďarska, Lichtenštajnska, Chorvátska, Cypru a Írska. Návštevníci z týchto krajín nebudú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

Výnimkou z uvoľnenia režimu na hraniciach je susedné Švédsko, ako aj ďalšie štáty vrátane Belgicka, Británie, Francúzska, Holandska, Poľska, Portugalska a Španielska.

6:16 V Číne potvrdili 12 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Sedem z nich v metropole Peking, päť v susednej provincii Che-pej.

Čínske úrady zaznamenali aj dva importované prípady choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, a to v Šanghaji a v provincii Ša-an-si. Nové ohnisko nákazy v Pekingu vyvolalo obavy z opätovného rozšírenia infekcie v Číne, ktorá dostala epidémiu počas uplynulých mesiacov do značnej miery pod kontrolu. V meste uzavreli desiatky lokalít, zatvorili školy a obyvateľov vyzvali, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. V pekinskom ohnisku malo dosiaľ pozitívne testy 256 ľudí.