Prezidentka ruší program a zostáva preventívne v domácej karanténe

Jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou s koronavírusom.

24. jún 2020 o 7:46 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ruší svoj plánovaný program a do piatka 26. júna zostáva preventívne v domácej karanténe vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus.

Informoval o tom hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Podľa pôvodného programu sa mala Čaputová v stredu v Pezinku stretnúť s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.

Diskutovať mali o situácii v súvislosti s pandémiou, európskom pláne obnovy a o spoločnej priorite, ktorou je ochrana životného prostredia.

Popoludní mala prezidentka prijať v Prezidentskom paláci predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Miloša Vystrčila.