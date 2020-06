Koronavírus: Počet úmrtí na COVID-19 prekročil pol milióna (minúta po minúte)

Na Slovensku sa celkovo nakazilo 1664 ľudí.

29. jún 2020 o 6:14 (aktualizované 29. jún 2020 o 6:41) Martin Vonšák, Erik Balázs, TASR, SITA

06:41 Takmer pol milióna ľudí, ktorí žijú v okrese An-sin ležiacom v provincii Che-pej približne 150 kilometrov južne od čínskej metropoly Peking, je v "riadenej karanténe".

Informoval o tom v nedeľu denník South China Morning Post (SCMP). K tomuto prísnemu opatreniu, podobnému uzavretiu veľkomesta Wu-chan, pristúpili miestne úrady po tom, čo sa tam objavilo 13 prípadov nákazy súvisiacich s novým ohniskom v pekinskej tržnici Sin-fa-ti. Situácia je podľa nich "mimoriadne vážna" a obmedzenia sú potrebné na to, aby sa zabránilo importovaniu vírusu z iných regiónov i jeho šíreniu v okrese An-sin. Obyvatelia uzatvorenej oblasti musia zostať doma a svoje domovy môžu opustiť len v prípade, že musia ísť do nemocnice alebo sa podieľajú na karanténnych opatreniach. Len jeden člen každej rodiny môže ísť raz denne nakúpiť potraviny či lieky. Do obývaných oblastí sa nedostane nikto, kto tam nemá trvalé bydlisko. Podľa obežníka miestnej samosprávy sa už 18. júna začali zavádzať dočasné dopravné obmedzenia zamerané na "obmedzenie šírenia nákazy".

Profesor Cchuej Siao-po z Capital Medical University (CMU) v Pekingu si však myslí, že situácia v An-sine nie je príčinou na veľké obavy. "(An-sin) nie je tak husto obývaný ako Peking. Pokiaľ ľudia nevytvárajú veľké skupiny, nemal by to byť veľký problém," cituje ho SCMP.

06:25 V Brazílii pribudlo za uplynulých 24 hodín 30 476 nových prípadov a ďalších 552 úmrtí.

Celkový počet nakazených dosiahol 1 344 143 a počet úmrtí stúpol na 57 622, čo Brazíliu radí na druhé miesto na svete po USA. Viac ako polovica infikovaných sa medzičasom uzdravila. Epicentrom epidémie v Brazílii zostáva štát Sao Paulo (271 737 prípadov infekcie a 14 338 úmrtí) vrátane svojho rovnomenného hlavného mesta, v ktorom žije viac ako 21 miliónov ľudí.

06:14 Globálny počet úmrtí súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu prekročil hranicu pol milióna (500 306 k polnoci SELČ). Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v nedeľu na svojej stránke zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa.

Približne jedno zo štyroch týchto úmrtí bolo zaznamenaných v USA, ktoré majú najviac obetí na svete 125 763. Za nimi nasleduje Brazília s 57 070 úmrtiami; z tejto juhoamerickej krajiny pochádza približne jedna z deviatich obetí. Vo Veľkej Británii zomrelo na komplikácie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 najmenej 43 634 ľudí.

Počet úmrtí v Spojených štátoch, kde žije približne 330 miliónov obyvateľov, je najvyšší v absolútnych číslach, ale vo vzťahu k počtu obyvateľov sú na tom niektoré európske krajiny horšie. V USA zomrelo zaokrúhlene 38 ľudí na 100 000 obyvateľov, v Spojenom kráľovstve 66, v Taliansku 57 a vo Švédsku 52.

Skutočný počet obetí vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v Číne koncom decembra minulého roka, sa všeobecne považuje za oveľa vyšší. Odborníci tvrdia, že najmä v ranej fáze zomrelo veľa ľudí na ochorenie COVID-19 bez toho, aby boli testovaní.