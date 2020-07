Koronavírus: Za päť dní pribudlo vo svete milión nakazených (minúta po minúte)

Slovensko eviduje 1 902 nakazených.

14. júl 2020 o 6:00 (aktualizované 14. júl 2020 o 8:34) Andrej Kuzmány, Patrik Sopóci, TASR, SITA

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje správne

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Článok pokračuje pod video reklamou

https://www.podbean.com/media/player/rqbn3-e3123c?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

8:34 V pondelok na Slovensku pribudlo šesť prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina eviduje 1908 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej

stránke covid-19.nczisk.sk.

8:14 Pravidelné letecké spojenie Slovenska s Veľkou Britániou by malo byť znovu možné od budúceho týždňa.

Súvisiaci článok Plošné opatrenia zatiaľ netreba, Britániu zaradíme medzi menej rizikové krajiny (minúta po minúte) Čítajte

Konzílium odborníkov v pondelok zaradilo na zoznam menej rizikových krajín aj Veľkú Britániu. "Od pondelka 20. júla by tak mali byť umožnené aj pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika do a z Veľkej Británie," informuje bratislavské letisko na sociálnej sieti.

Obnovené by mohli byť lety nízkonákladovej spoločnosti Ryanair na letiská Londýn - Stansted, Birmingham, Manchester a Edinburgh aj nízkonákladového dopravcu Wizz Air do Londýna - Lutonu.

"Aktuálne budeme čakať na vydanie správy NOTAM, ktorá lety povolí dopravcom aj oficiálne," dodalo bratislavské letisko.

7:40 Viaceré austrálske štáty sprísnili reštriktívne opatrenia v boji proti novému koronavírusu po tom, čo sa pandémia COVID-19 začala z juhovýchodu krajiny šíriť i do iných oblastí.

Južná Austrália a Nový Južný Wales zrušili plány týkajúce sa opätovného otvorenia spoločnej hranice, ku ktorému malo dôjsť 20. júla.

Najľudnatejší štát Austrálie - Nový Južný Wales - zasa zaviedol limity na počet ľudí v baroch - naraz tam bude môcť byť po novom najviac 300 hostí. A v štáte Queensland zaviedli povinnú dvojtýždňovú karanténu pre ľudí, ktorí v nedávnej dobe navštívili dve oblasti na západnom predmestí Sydney.

7:17 V Severnom Macedónsku sa v pondelok mohli zúčastniť predčasných parlamentných volieb aj ľudia nakazení koronavírusom alebo osoby v domácej karanténe - úradníci im volebné urny doniesli priamo domov.

Odštartovali sa tak trojdňové parlamentné voľby, ktoré sa mali pôvodne konať 12. apríla, no odložili ich pre pandémiu a trvanie núdzového stavu.

V Severnom Macedónsku sa začali trojdňové parlamentné voľby. Osobám, ktoré sa nakazili koronavírusom SARS-CoV-2 alebo sú v domácej izolácii prinesú prenosnú volebnú urnu priamo domov. (zdroj: TASR/AP)

7:00 Druhá vlna koronavírusovej pandémie by si v období od septembra 2020 do júna 2021 mohla vo Veľkej Británii vyžiadať podľa najhoršieho scenára až 120-tisíc úmrtí, varovali tamojší vedci.

Správa Akadémie lekárskych vied, ktorú si objednal hlavný poradca britskej vlády v oblasti vedy Patrick Vallance, vyzýva na okamžité kroky, ktoré zabránia druhej vlne nákazy a varuje pred "vážnym nebezpečenstvom" v oblasti zdravia.

Aktuálne predpovede sú založené na predpoklade, že reprodukčné číslo, ktoré udáva, koľko ďalších osôb nakazený človek infikuje, sa od septembra zvýši na 1,7. Ak by sa hodnota reprodukčného čísla zvýšila len na 1,5, znamenalo by to podľa výpočtov vedcov 74 800 úmrtí.

6:36 Bolívijská ministerka zahraničných vecí Karen Longaricová Rodríguezová oznámila, že sa u nej potvrdila nákaza novým koronavírusom. Ide už o šiestu infikovanú osobu na ministerskom poste vo vláde dočasnej prezidentky Jeanine Áňezovej, ktorá sa takisto nakazila.

"Zatiaľ som v poriadku a nemám žiadne symptómy. Ak Boh dovolí, budem pokračovať v práci pre Bolíviu v izolácii z domu," napísala Longaricová Rodríguezová na twitteri.

“ Ak sa nebudú dodržiavať základné opatrenia, jediný spôsob, akým sa táto pandémia bude vyvíjať, je, že bude horšia a horšia. „ Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie

Na nový koronavírus SARS-CoV-2 boli okrem nej pozitívne testovaní aj ministri zdravotníctva, hospodárstva, spravodlivosti a baníctva, ako i námestníci a niekoľkí ďalší zákonodarcovia. Jeden z nich - poslanec opozičného Hnutia za socializmus (MAS) - ochoreniu COVID-19 podľahol.

Väčšina z nakazených bolívijských politikov sa má údajne dobre a pracujú z domu.

6:20 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý bol minulý utorok pozitívne testovaný na koronavírus, vyhlásil, že sa cíti "veľmi dobre", a ak budú výsledky jeho utorňajšieho testu negatívne, začne opäť pracovať.

"Mám sa veľmi dobre," povedal. "Ak ďalší test bude v poriadku, vrátime sa do práce. V opačnom prípade ešte pár dní počkáme," dodal s tým, že v izolácii zostane, až kým sa vírusu nezbaví.

6:09 Nosenie rúšok bude v Británii povinné v obchodoch a supermarketoch od piatka 24. júla. Oznámil to britský premiér Boris Johnson.

"Existuje čoraz viac dôkazov, že nosenie rúšok v uzavretom priestore pomáha pred koronavírusom chrániť jednotlivcov a ľudí okolo nich," uviedol úrad britského premiéra.

Rúško nosí aj premiér Boris Johnson, ktorý koronavírus spočiatku zľahčoval. Neskôr sa ním sám nakazil. (zdroj: TASR/AP)

6:00 Počet ľudí nakazených koronavírusom presiahol 13 miliónov, pričom len za posledných päť dní pribudol milión infikovaných.

Za šesť a pol mesiaca zomrelo v dôsledku pandémie COVID-19 viac ako pol milióna ľudí.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že v dohľadnej budúcnosti nemôžeme očakávať návrat k "starému normálu", najmä v tom prípade, že sa budú zanedbávať preventívne opatrenia.

"Priveľa krajín sa vydalo zlým smerom, vírus zostáva nepriateľom číslo jeden," uviedol šéf organizácie na virtuálnom tlačovom brífingu v Ženeve.

"Ak sa nebudú dodržiavať základné opatrenia, jediný spôsob, akým sa táto pandémia bude vyvíjať, je, že bude horšia a horšia."