Štát bude o príchode zo zahraničia vedieť. Vláda prijala opatrenia proti korone

Zvyšujú sa aj pokuty za nedodržanie karantény.

13. júl 2020 o 13:26 Michal Katuška

BRATISLAVA. Nie 1650 eur, ale pokuta až do 5000 eur bude hroziť tomu, kto sa po príchode z rizikových krajín nenahlási hygienikom a lekárom a nepodstúpi päťdňovú domácu izoláciu, kým ho neotestujú koronatestom.

Vláda pre rastúci počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2 v pondelok mimoriadne rokovala o nových opatreniach, ktoré majú šíreniu zabrániť.

Ešte 19. júna klesol počet aktuálne chorých na 91, odvtedy rastie. V nedeľu ich Národné centrum zdravotníckych informácií evidovalo 380.

Od začiatku júla pribúda nových chorých v dvojciferných číslach, s výnimkou minulého víkendu, keď pribudli len traja nakazení.

Vyššie sankcie sú súčasťou návrhu, ktorý štátu umožní prístup k mobilným číslam ľudí, ktorí na Slovensko pricestovali zo zahraničia. Hygienici budú môcť takto narušiť súkromie v núdzovom stave alebo počas mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku trvá od polovice marca.

Prichádzajúci majú tiež dostať varovnú SMS správu o tom, že majú ísť do domácej karantény. Najskôr ju majú dostať všetci navrátilci, neskôr už len tí, čo prišli z tzv. červených krajín.

Už dnes zákon pripúšťa aj vyššie tresty, tvrdil pred zasadnutím vlády štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

"Vieme si predstaviť, že niekto príde z rizikovej krajiny, nakazí svoju vlastnú matku, ktorá skončí na pľúcnej ventilácii, a nie je dostatočne medializované to, že takýto človek by mohol skončiť aj vo väzení, lebo išlo o verejné ohrozenie," uzavrel.

Monitorovanie mobilov musí ešte schváliť parlament. Prerokovávať sa bude v skrátenom legislatívnom konaní.

Ako bude monitorovanie pohybu fungovať

Ako ďaleko do minulosti bude Úrad verejného zdravotníctva žiadať mobilné čísla ľudí, ktorí boli v zahraničí, od operátorov, si rozhodnú sami. Minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina) uviedol ako príklad, že to môže byť šesť týždňov.

Hygienici sa k menám užívateľov ani informácií o tom, kde boli, vraj nedostanú. Údaje bude Úrad verejného zdravotníctva povinný vymazať do 60 dní.

Zoznam čísel si porovnajú s vlastným zoznamom kontaktov od ľudí, ktorí sa po príchode z rizikových krajín nahlásili regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Postup po príchode zo zahraničia Po príchode z menej rizikových, tzv. zelených krajín neplatia žiadne obmedzenia.

Po príchode z rizikových, tzv. červených krajín platí povinnosť ísť do domácej karantény a nahlásiť sa lekárovi a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Na piaty alebo šiesty deň hygienici navrátilca otestujú. V prípade negatívneho výsledku testu sa karanténa končí.

Test na koronavírus uhrádza štát.

Za nedodržanie tohto postupu hrozí sankcia 1650 eur. Ak vládou schválený návrh zákona odobrí aj parlament, sankcia bude po novom do 5000 eur.

Čísla, ktoré nebudú v druhom zozname, tak budú automaticky patriť ľuďom, ktorí si nesplnili povinnosť a nehlásili svoj príchod z cudziny.

Hygienici takémuto kontaktu zavolajú. Ak nebude spolupracovať, môžu jeho číslo poskytnúť polícii. V týchto prípadoch bude hroziť sankcia do 5000 eur.

Doležal tvrdí, že monitoring čísel má mať predovšetkým preventívny účinok na ľudí. Pripúšťa, že systém bude možné obísť.

Ak si človek napríklad pred odchodom do zahraničia vypne mobil, hygienici nebudú môcť dokázať, kde bol. Hrozí tiež, že človek žijúci v pohraničí rizikovej krajiny do nej nemusí vstúpiť, no jeho mobil sa môže prihlásiť do jeho siete. Potom bude musieť dokazovať, že v krajine v skutočnosti nebol.

Štát bude vedieť, ktorý mobil bol v zahraničí, ak sa tam prihlásil do siete, no bude musieť dokázať, že s mobilom bol v zahraničí aj jeho vlastník. "Ešte náročnejšie to môže byť pri služobných mobilných číslach," povedal Doležal.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Zasadá aj konzílium epidemiológov

Znovuzavedenie povinnej domácej alebo štátnej karantény pre všetkých, čo sa na Slovensko vrátia zo zahraničia, je nepravdepodobné. Museli by sa totiž obnoviť kontroly na hraniciach.

Epidemiológovia by napríklad mohli sprísniť pravidlá pre nosenie rúšok, rozhodnutia majú byť známe najskôr v pondelok podvečer. Poradné konzílium epidemiológov a hygienikov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa stretáva o 13. hodine. Matovič naznačil, že rokovanie môže trvať "dve aj tri hodiny".

Pripravené sú aj nemocnice

V prípade enormného nárastu chorých sú slovenské nemocnice pripravené aktivovať režim, ktorý pre ne platil počas núdzového stavu.

"Máme pripravené reprofilizačné schémy," tvrdí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Aj iné oddelenia, ako infektológie, budú následne schopné prijímať infikovaných koronavírusom.

Najskôr by štát takto do dvoch dní pripravil prvých 15 nemocníc. Ak by bola situácia horšia, v ďalších dvoch krokoch vie štát v ďalších nemocniciach otvoriť tisíce lôžok pre chorých na Covid-19.

"Nevidím však teraz dôvod stresovať," hovorí Krajčí.

Minister napriek tomu musel príkazom nechať obnoviť niektoré zo 48 mobilných odberových miest pre vzorky od ľudí podozrivých na ochorenie.

Od piatku by mali všetky nemocnice testovať aj pacientov pred plánovanými operáciami a zariadenia sociálnych služieb svojich zamestnancov, ktorí boli v zahraničí. Ide však o odporúčania.