Krajči chce na testovania pacientov a v domovoch dôchodcov použiť eurofondy

Minister zdravotníctva avizoval zmeny v pandemickom pláne.

13. júl 2020 o 13:15 TASR

BRATISLAVA. Testovania pacientov, ktorí sú pred operáciou, či testovanie osôb, ktoré sa vracajú do zariadení sociálnych služieb (ZSS) zo zahraničia, by mali byť hradené z eurofondov.

V pondelok to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Testovanie je zabezpečené

Testovanie na Slovensku je podľa jeho slov zabezpečené. Pripustil, že počas víkendov sa testuje menej, sledujú sa najmä akútne prípady. Na sobotu a nedeľu sa nevystavujú COVID pasy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šéf rezortu zdravotníctva hovoril aj o tom, že ak to bude potrebné, je vytvorená aj reprofilizačná schéma, a to v troch vlnách. Prvá vlna by sa mala týkať 15 slovenských nemocníc.

Podľa jeho slov má Slovensko zabezpečených aj dostatok ventilátorov, približne v počte 1000, majú byť sofistikovanejšie.

Prípady sú podchytené

Krajčí tiež doplnil, že nevidí "potrebu stresovať". Práve epidemiológovia podľa jeho slov prinesú presnejšie informácie o nakazených a o celkovom vývoji. Podľa jeho slov sú však prípady podchytené.

Avizoval tiež, že prerobili pandemický plán. Stretnutie pandemickej komisie by sa malo uskutočniť 24. júla na pôde rezortu zdravotníctva. Vláde ho chce Krajčí predložiť v stredu.

Dodal tiež, že počty nakazených v okolitých krajinách mierne narastajú. Podobná situácia je podľa jeho slov aj na Slovensku.