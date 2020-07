Dobré ráno: V Poľsku sa ľudia bijú na uliciach kvôli politike

Čo hovoria prezidentské voľby o našom susedovi.

14. júl 2020 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin

Vypočujte si podcast

Rozdelená krajina, tesný výsledok volieb... ale napokon staronový prezident.

Poľsko ma za sebou vášnivé prezidentské voľby okrem iného aj plné konšpirácií a kultúrnej vojny, ich tesným víťazom sa však stal Andrzej Duda z vládnej strany Právo a spravodlivosť.

Čo to pre Poľsko znamená, čo to znamená pre náš región a prípadne aj pre Slovensko, sa dnes budem rozprávať so zahraničným reportérom denníka SME Lukášom Onderčaninom.

Krátky prehľad správ

Minister školstva Branislav Grohling neodstúpi. Uznal však, že keby dnes písal diplomovú prácu, zrejme by ju napísal lepšie. Grohlingov problém je, že do diplomovky prakticky okopíroval svoju bakalársku prácu a nedostatočne citoval. Paneurópska vysoká škola sa ministra zastala a tvrdí, že jeho diplomovka bola vypracovaná v súlade s vtedy platnými pravidlami.

Po uvoľnení pandemických opatrení sa Slováci najčastejšie nakazili novým koronavírusom v Česku. Vyplýva to z analýzy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Po Česku ako zdroj nákazy nasledovali Ukrajina a Veľká Británia. Analýza tiež ukazuje, že asymptomatický priebeh ochorenia malo u nás až 70 percent zo skúmaných ľudí.

Nový vedecký výskum naznačuje, že imunita proti novému koronavírusu môže trvať len niekoľko mesiacov. Štúdia vedcov z londýnskej King's College zverejnená v predbežnom prístupe hovorí, že podobne ako v prípade iných koronavírusov zodpovedných napríklad za prechladnutie, protilátky postupne ustupujú.

Británia zakázala používanie technológií Huawei pri budovaní 5G sietí. Všetky časti od tejto čínskej firmy, ktoré v krajine už nainštalovali, budú musieť do siedmich rokov odstrániť. Existujú totiž pochybnosti, či komunistická krajina nemôže túto technológiu v Európe zneužiť, tiež to môže byť britská reakcia na kroky Číny v Hongkongu.

„Štát sa o kultúru stará až na poslednom mieste. Nielen počas pandémie. Furt. Stačí si pred voľbami pozrieť programy politických strán. Kultúra je na poslednom mieste a niekedy sa nepretlačí ani tam," hovorí v rozhovore s Monikou Moravčíkovou Milan Lasica . Tiež komentuje vládu Igora Matoviča, kauzy diplomoviek aj politiku ako takú.

