Slováci môžu cestovať do Škótska bez absolvovania karantény

Škótska vláda nasleduje kroky Veľkej Británie.

28. júl 2020 o 9:15 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slováci môžu oddnes cestovať bez nutnosti absolvovania karantény aj do Škótska.

Vyplýva to z webovej stránky škótskej vlády, ktorá sa rozhodla nasledovať kroky Veľkej Británie. Tá oznámila uvoľnenie opatrení pre občanov SR v piatok 24. júla.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslobodení od karanténnych pravidiel

„Od utorka 28. júla budú cestujúci z Estónska, Lotyšska, Slovinska, Slovenska oslobodení od karanténnych pravidiel. Toto rozhodnutie nasleduje po preskúmaní miery výskytu infekcie koronavírusu,“ píše sa stránke škótskej vlády.

O tom, či Slováci budú môcť cestovať do všetkých častí Spojeného kráľovstva, však ešte musia rozhodnúť vlády Walesu a Severného Írska.



Slovensko patrí ku krajinám, ktoré najlepšie zvládli prvú vlnu pandémie. Napriek tomu nebolo zaradené do zoznamu krajín, z ktorých je umožnené cestovať do častí Spojeného kráľovstva bez nutnosti absolvovania povinnej karantény.

Najnovšie epidemiologické dáta

Aj preto minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) odovzdal 21. júla britskému veľvyslancovi Adrewovi Garthovi diplomatickú nótu, v ktorej boli aj najnovšie slovenské epidemiologické dáta.



Veľká Británia 24. júla rozhodla o tom, že Slovensko považuje za bezpečnú krajinu a umožňuje jeho občanom vstup na svoje územie bez nutnosti absolvovania karantény.

Rovnako ako v prípade Škótska toto rozhodnutie vstupuje do platnosti dnes.



Do nedele 26. júla Slovensko evidovalo celkovo 2 181 nakazených koronavírusom, uzdravilo sa 1 616 chorých.