Minúta po minúte: Testy odhalili 14 nakazených, vyliečilo sa ďalších 25 pacientov

Slovensko eviduje spolu 2 354 prípadov.

4. aug 2020 o 6:00 (aktualizované 4. aug 2020 o 9:34) Jakub Habas, Andrej Kuzmány, SITA, TASR, ČTK

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

09:30 Na Slovensku pribudlo v pondelok 14 prípadov nákazy koronavírusom. Testy odhalili doteraz nákazu u 2368 ľudí.

Laboratória v pondelok otestovali 1320 vzoriek, celkovo doteraz otestovali 267 117.

V Bratislave pribudlo 6 nakazených, v okrese Vranov nad Topľou a v okrese Prešov po dvoch, v okresoch Senica, Senec, Dunajská Streda a v Košiciach po jednom.

Z ochorenia COVID-19 sa zotavilo ďalších 25 pacientov, celkovo nákazu prekonalo 1771 ľudí.

Počet obetí sa v pondelok nezvýšil, koronavírusu doteraz podľahlo 29 pacientov.

Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20.

9:00 Mesačne chcú vyrobiť niekoľko miliónov vakcín a ruských občanov by mohli začať masovo očkovať už v októbri, odkázali v piatok a pondelok ruskí ministri zdravotníctva a priemyslu.

Ak by bolo Rusko úspešné, mohlo by byť prvou krajinou s hotovou vakcínou.

Slová ruských ministrov však neprekvapili len ostatné krajiny, ktoré pracujú na vývoji vakcíny proti novému koronavírusu. Za unáhlené ich považujú aj mnohí ruskí vedci, ktorí sa na výskume podieľajú.

Aj v kritických podmienkach by malo testovanie prebiehať aspoň niekoľko mesiacov. Vyvinúť vakcínu ako prvý je však pre krajiny aj dôležitý politický a biznisový krok.

Experti sa tiež obávajú, že podobný tlak na vedcov môže vyvíjať aj americký prezident Donald Trump. Politika tak môže mať vplyv aj na kvalitu vakcíny.

8:54 Uvoľnený hraničný režim v súvislosti s pandémiou koronavírusu platí po novom pre 32 krajín. Agentúru SITA o tom informoval Tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Slovensko pristúpilo k ďalšiemu uvoľňovaniu hraničného režimu v súvislosti s vydaním nového odporúčania Úradu verejného zdravotníctva uverejneného 31. júla a dodatku k opatreniam uverejneného 17. júla. Pri návrate z týchto krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19.

8:41 V nemeckom automobilovom priemysle sa objavujú prvé signály zotavovania, uviedol mníchovský ekonomický inštitút Ifo.

Dopyt sa oživuje po uvoľnení reštrikcií prijatých na zastavenie šírenia nového koronavírusu a očakáva sa, že export automobilového priemyslu vzrastie.

8:05 Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews oznámil, že na jeho území bude rozmiestnená armáda, ktorá pomôže pri presadzovaní nariadení týkajúcich sa dodržiavania domácej izolácie. Upozornil tiež, že tým, ktorí nebudú tieto pravidlá rešpektovať, bude hroziť pomerne vysoká pokuta.

V druhom najľudnatejšom austrálskom štáte začal od nedele platiť nočný zákaz vychádzania. Tamojšie úrady takisto v snahe zastaviť šírenie koronavírusu zaviedli prísnejšie obmedzenia pohybu obyvateľstva a nariadili zatvorenie značnej časti miestnej ekonomiky.

7:42 Brazília hlási ďalších 16 641 prípadov nákazy koronavírusom a 561 úmrtí. Celkový počet doteraz nakazených v krajine prekročil 2,75 milióna.

Brazília má po Spojených štátoch najvyšší počet infikovaných aj obetí. Ľudí s ochorením COVID-19 tu zomrelo už 94 665.

7:00 Pacient, ktorého s rakovinou pľúc priviezli do prešovskej nemocnice s negatívnym testom na koronavírus, sa tam Covidom-19 nakazil. Na izbu mu pridelili pacienta, u ktorého sa infekcia potvrdila neskôr.

Prípad svojho otca opísal fotograf Rastislav Blaško z Prešova, ktorý teraz žije v Bratislave. "Keď ho vzali v sanitke, urobili mu testy a boli negatívne. Potom mu asi po dvoch týždňoch urobili testy v nemocnici, ktoré už vyšli pozitívne. Bolo jasné, že sa nakazil tam," opisuje Blaško.

6:35 V posledných troch dňoch sa do Belgicka vrátili tisíce ľudí z krajín, v ktorých existujú takzvané červené zóny, čiže oblasti s vysokým výskytom nových prípadov ochorenia COVID-19. V pondelok večer na to upozornil internetový denník The Brussels Times.

Denník pripomenul, že ide o údaje zozbierané prostredníctvom osobitného formulára pre vyhľadávanie cestujúcich, ktorý je dostupný na internete, a ktorý musí od soboty (1. augusta) povinne vyplniť každá osoba, ktorá vstupuje do Belgicka po pobyte v zahraničí dlhšom ako 48 hodín.

Hovorkyňa federálneho ministerstva zdravotníctva Vinciane Charlierová uviedla, že v pondelok ráno mali úrady k dispozícii už viac ako 200-tisíc formulárov. Tie naznačili, že z červených zón prišlo denne do krajiny 1500 až 2000 ľudí.

Na snímke jedna z obchodných ulíc v Bruseli, dňa 27. júla 2020. Belgicko nemá dovolené vycestovanie do zón úradne označených na červeno, preto ľudia, ktorí sa z týchto oblastí vracajú, či už z európskych krajín alebo zo sveta,musia vykonať test na COVID-19 a nastúpiť na povinnú 14-dňovú karanténu. (zdroj: TASR/AP)

6:12 Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Latinskej Amerike a Karibiku prekročil v pondelok päť miliónov. Viac ako polovicu z nich zaznamenali v Brazílii. Vyplýva to z najnovšej bilancie tlačovej agentúry AFP.

Počet úmrtí na koronavírusové ochorenie COVID-19 v Latinskej Amerike a krajinách Karibiku presiahol 200-tisíc.

06:00 Spojené štáty zaznamenali 46 321 nových prípadov ochorenia COVID-19, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.

Je to druhý deň po sebe, čo v USA zaznamenali mierny pokles tempa šírenia nákazy v porovnaní s minulým týždňom, keď počet novoinfikovaných v krajine päť dní po sebe narastal o viac ako 60-tisíc.

Za posledných 24 hodín v USA tiež zaregistrovali ďalších 532 úmrtí.