Dobré ráno: Koronavírus nabral na Slovensku druhý dych

Za nárastom sú prípady dovezené zo zahraničia.

6. aug 2020 o 23:03 Jana Maťková, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

49 nových prípadov za utorok, 63 za stredu.

Počet nakazených nových koronavírusom naberá na intenzite, no zo strany vlády počujeme zatiaľ len ticho. Čo spôsobuje nárasty, kde sú epicentrá nákazy a existuje vôbec plán, ako zvládnuť ďalšiu vlnu bez ekonomickej ujmy?

Aj o tom budem diskutovať s redaktorom denníka SME Jánom Krempaským.

Zdroj zvuku: TASR

Krátky prehľad správ

Jozefa Majského zobral pražský súd do predbežnej väzby. České štátne orgány musia do dvoch mesiacov rozhodnúť o tom, či Majského, na ktorého je vydaný európsky zatýkací rozkaz, vydajú na Slovensko do väzenia.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vymenovala za nového šéfa špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu. Do funkcie by mal nastúpiť už dnes. Hrubala získal vo výberovom konaní najviac bodov, ako druhý sa umiestnil Ján Buvala, za ním doterajší predseda Michal Truban.

Dusičnan amónny, ktorého výbuch pripravil v Bejrúte o život takmer 140 ľudí, do skladu preložili v roku 2014 z nákladnej lode ruského podnikateľa Igora Grečuškina. Loď libanonské úrady skonfiškovali pre chýbajúce dokumentácie. Posádka bola nútená na palube zostať, zatiaľ čo ruský podnikateľ ohlásil bankrot a nechal plavidlo aj námorníkov v Bejrúte.

Zajtra si bude strana Za ľudí na sneme voliť nového predsedu alebo predsedníčku. Na post kandiduje Veronika Remišová a Miroslav Kollár. zákulisné informácie hovoria, že výraznejšiu podporu medzi delegátmi má práve Remišová. Verejne ju podporil aj súčasný predseda Andrej Kiska.

Pri rekonštrukcii bratislavského hradu odhalili unikátny archeologický nález. Je ním zuhoľnatená konštrukcia opevnenia postaveného z mohutných dubových brvien. Datuje sa do 11. storočia. Verejnosti bude nález sprístupnený v roku 2023.

Odporúčanie

Podcast hmmm... psychologickej poradne IPčko sme už kedysi dávno odporúčali, no ich témy sú natoľko závažné a zaujímavé zároveň, že to spravím ešte raz. Tentokrát vám chcem dať do pozornosti časť o práci s drogovo závislými. Pavol Ščasný zo združenia Storm rozpráva, prečo je dôležité pomáhať týmto ľuďom aj vtedy, keď vieme, že sa drogy nevzdajú a ako správny streetworking môže ovplyvniť celú spoločnosť.

