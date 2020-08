Hygienici nehlásia komunitné šírenie, nové prípady sú najmä úzke kontakty

Bližšie popísali nové prípady nákazy koronavírusom.

12. aug 2020 o 12:51 TASR

BRATISLAVA. Najväčší počet nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré nahlásili za utorok, zaznamenali okrem hlavného mesta aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, Galante, Trnave a Dunajskej Strede.

Nové prípady ochorenia sú najmä úzke kontakty s už potvrdenými prípadmi, ale aj importované zo zahraničia. Komunitné šírenie zaznamenané nebolo. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na sociálnej sieti.

V prípade okresu Bánovce nad Bebravou, ktorý spadá do pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ide o kontakty už potvrdených prípadov v rámci identifikovaného ohniska nákazy. Úrad zároveň v spolupráci so zainteresovanými subjektmi prijíma všetky potrebné protiepidemické a režimové opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia.

RÚVZ so sídlom v Galante identifikoval ďalšie prípady ochorenia v jednej z firiem v predmetnom okrese, pričom ide o epidemiologickú súvislosť s už potvrdeným prípadom. Testovaní sú všetci zamestnanci firmy, úzkym kontaktom je nariadená izolácia a rovnako sú testovaní. Protiepidemické opatrenia vrátane testovania sú zabezpečené aj v ubytovniach, v ktorých sa časť zamestnancov firmy zdržiava.

RÚVZ so sídlom v Trnave zaznamenal dva úzke kontakty, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta a dva importované prípady zo zahraničia. "Osoby rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR, iniciatívne sa nahlásili na príslušný RÚVZ a do času obdržania výsledkov testov zotrvali v domácej izolácii," poznamenáva ÚVZ SR.

Rovnako aj RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede zaznamenal dva úzke kontakty v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta, tretí prípad bol úzky kontakt s potvrdeným prípadom v podchytenom ohnisku v Dunajskej Strede.

RÚVZ so sídlom v Bratislave aktuálne uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie v prípadoch ochorenia COVID-19 zistených v jeho územnej pôsobnosti.

ÚVZ v tejto súvislosti odporúča zamestnávateľom, aby si aktualizovali krízové plány a dôsledne dbali na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré si v nich zadefinovali.

Zároveň zdôrazňuje potrebu zvýšenej intenzity umývania a dezinfekcie dotykových plôch, zabezpečenie pravidelného vetrania, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov a časté umývanie a dezinfekciu rúk.