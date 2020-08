Koronavírus: Nemecko po troch dňoch hlási strmší rast prípadov (minúta po minúte)

Na Slovensku sa koronavírusom nakazilo celkovo 2 615 ľudí.

12. aug 2020 o 6:06 (aktualizované 12. aug 2020 o 6:17) Jakub Habas, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje správne

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

6:12 V Libanone zaznamenali viac ako 300 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo predstavuje rekordný denný prírastok.

Súvisiaci článok Do zničeného Bejrútu sa vracia násilie, je však iné ako počas vojny Čítajte

K rekordnému nárastu počtu infekcií došlo po ničivom výbuchu v Bejrúte zo 4. augusta, ktorý si vyžiadal najmenej 171 mŕtvych a vyše 6000 zranených.

Explózia a následná tlaková vlna poškodili rozsiahle oblasti mesta, bez strechy nad hlavou zostalo takmer 300-tisíc obyvateľov.

Miestne nemocnice sú po výbuchoch plné zranených ľudí. Viaceré z nich boli v dôsledku expózie poškodené a zranenia utrpeli aj mnohí zdravotníci.

K nárastu počtu prípadov nákazy však dochádzalo v Libanone už v období pred výbuchom. V krajine celkovo potvrdili už 7121 nakazených a 87 úmrtí.

6:00 V Nemecku začal po troch dňoch opäť strmšie rásť počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Za uplynulý deň ich pribudlo 1226.

Včera Inštitút Roberta Kocha informoval o 966 novoinfikovaných, v pondelok iba o 436 (v nedeľu sa testuje menej). Minulý týždeň však až trikrát za sebou prekročil počet nových prípadov tisícovú hranicu, ktorá bola naposledy prekonaná 9. mája. Cez víkend sa štatistiky zasa o niečo zlepšili.

Počet úmrtí stúpol za predchádzajúcich 24 hodín o šesť na 9207.

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom novom odporučení varovalo turistov pred cestami do španielskeho regiónu Baskicko a do Madridu. Už dlhšie sú v platnosti odporúčania necestovať do regiónov Katalánsko, Aragónsko a Navarra.