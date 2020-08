Dobré ráno: NAKA spustila akciu Šašovia, obvinila náckov

Ako je možné, že extrémistov dosiaľ polícia neriešila.

12. aug 2020 o 23:04 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Trvalo to takmer tridsať rokov, no zdá sa, že Rastislav Rogel by mohol konečne skončiť vo väzení.

Prominentného extrémistu, speváka náckovských kapiel, ktorý sa motal aj pri útoku v bratislavskom klube Obluda, zadržala NAKA spolu s ďalšími počas akcie Šašovia.

Čo sa teda stalo, koho a prečo polícia obvinila a kto to vlastne táto kľúčová postava neonacistickej scény je?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Zdroje zvukov: TASR, YouTube

Krátky prehľad správ

Včera úrady oznámili, že na Slovensku pribudlo 75 nových prípadov nákazy koronavírusom. Nové ohnisko sa objavilo v okrese Galanta, vírus totiž zistili vo firme v Sládkovičove s viac než 500 zamestnancami, úrady tam našli 21 nových prípadov. Počet prípadov tam môže ešte rásť, hygienici odporúčajú zakázať všetky veľké hromadné podujatia na území Sládkovičova.

Vláda odvolala Lukáša Kyselicu z pozície štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Ukázalo sa totiž, že Kyselica pôsobil ako vojenský tajný agent a zároveň kandidoval za OĽaNO. Kyselica by sa mal vrátiť do parlamentu a stať sa poslancom.

Pápež František včera kritizoval nedostatočnú starostlivosť o najslabších členov spoločnosti. Mala ju odhaliť pandémia koronavírusu, ktorá ukázala, akí sme všetci zraniteľní a navzájom prepojení. Apeloval tiež na ľudí, aby sa prestali správať ako sebci a nech myslia aj na ostatných.

Na bieloruských demonštráciách sa prvý raz strieľalo ostrými nábojmi. Priznalo to bieloruské ministerstvo vnútra: policajti údajne strieľali po tom, ako ich mali demonštranti s kovovými palicami napadnúť v meste Brest na juhozápade krajiny.

Odporúčanie

Hrávate si videohry? Možno by ste mali, špeciálne, ak ste vrcholovým alebo stredným manažérom. Počas pandémie sa totiž objavil zvláštny fenomén, riadiaci pracovníci si začali dohadovať stretnutia nielen v Zoomoch a Teamsoch, ale začali sa stretávať aj vo svete videohier. A práve na tento zvláštny fenomén sa pozrel David Segal v New York Times. Text Hej, máš v piatok čas na míting a na vykradnutie banky je mojim dnešným odporúčaním.

