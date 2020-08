Rúška budú v triedach povinné len pre staršie deti, v dotazníku sa budú rodičov pýtať na zahraničie

Konzílium odborníkov ukázalo opatrenia.

13. aug 2020 o 21:13 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Rúška v školách budú musieť povinne nosiť žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci aj v triedach. Nosiť ich aj v triede počas vyučovacích hodín budú musieť prvé dva týždne školského roka.

Mladšie deti - od prvého do štvrtého ročníka - nebudú mať povinnosť mať v triedach rúška. Pre všetkých však budú povinné na spoločných chodbách, v šatniach, na ceste do jedálne aj v rade na obed (pri jedle si ho budú môcť zložiť).

Súvisiaci článok Koronavírus na Slovensku: Prvé dva týždne budú rúška v triedach povinné, obmedzia návštevnosť kúpalísk Čítajte

O takomto postupe rozhodlo konzílium odborníkov, ktoré vo štvrtok zasadalo od 10:00 až do večera. Na tlačovej konferencii po zasadnutí konzília netradične nebol premiér Igor Matovič (OĽaNO), hoci počas zasadnutia viackrát prišiel, no musel pre pracovné povinnosti podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) odbiehať.

Práve Matovič plán s povinnými rúškami v triedach zverejnil vo štvrtok na facebooku. Pôvodne sa totiž rátalo s tým, že v triedach povinné nebudú.

Dve otázky v čestnom vyhlásení

Deti sa v septembri naplno vrátia do školy. Rodičia budú musieť pri ich nástupe odovzdať škole čestné vyhlásenie. Rodič sa v ňom zaviaže, že dieťa nemá príznaky ochorenia Covid-19 a nemá nariadenú karanténu.

Súčasťou vyhlásenia bude dotazník s dvomi otázkami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvá otázka sa bude týkať toho, či bolo dieťa od 17. augusta mimo Slovenska, druhá, či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Hromadné podujatie ešte presne zadefinujú.

Ak rodič uvedie, že s dieťaťom boli v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj blízkych osôb a členov rodiny v blízkom kontakte. Ak sa u niekoho začne prejavovať respiračné ochorenie, bude musieť kontaktovať všeobecného lekára.

Dieťa sa do školy vráti po odporučení lekárom.

Ide o omnoho miernejšiu verziu, s akou prišiel minister Krajčí v utorok, keď chcel deti vracajúce sa zo zahraničia tesne pred začiatkom školského roka, aj z bezpečných krajín, posielať do karantény. To by mohlo znamenať odloženie ich nástupu do školy. Ak by chceli ísť do školy, testy by museli zaplatiť rodičia, cena jedného je viac ako 50 eur.

"Vynechali sme 14-dňovú povinnú karanténu," hovorí hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Obmedzia podujatia a kúpaliská

Konzílium odborníkov rozhodlo aj o tom, že od 1. septembra do 1. októbra zakážu podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športvých podujatí. Zároveň neodporúčajú organizovať akékoľvek hromadné podujatia.

V interiéri zakážu podujatia nad 500 ľudí aj organizovanie hromadných podujatí v interiéri po 23.00 hod, výnimku budú mať svadby.

Obmedzí sa aj počet ľudí, ktorí navštevujú kúpaliská a akvaparky, a to na polovicu ich kapacity.

“ Vynechali sme 14-dňovú povinnú karanténu. „ Elena Prokopová, odborníčka ministerstva zdravotníctva o žiakoch, ktorí v druhej polovici augusta boli v zahraničí

Hlavný hygienik Ján Mikas tiež oznámil, že uvažujú nad zavedením povinnosti pre zamestnávateľov, aby do svojich priestorov nepustili zamestnancov, ktorí prišli z rizikových krajín, no nemajú negatívny PCR test a nezaregistrovali sa na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Opatrenie sa ešte len pripravuje, pravidlá chcú nachystať do týždňa.

Pribudnú rizikové regióny

Konzílium odborníkov nebude do prvého septembra meniť zoznam rizikových a menej rizikových krajín. Človek vracajúci sa z rizikovej krajiny sa musí nahlásiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a ísť do otestovania do karantény.

"Rozhodli sme sa dovtedy nekomplikovať ľuďom život," hovorí minister Krajčí.

Odborníci však pripravili zoznam rizikových regiónov, ktoré sa nachádzajú aj v bezpečných krajinách. V praxi to znamená len toľko, že do týchto regiónov neodporúčajú Slovákom cestovať. Nemusia však po návrate z nich ísť do izolácie alebo na testy.

Ak sa tam predsa vyberú, mali by sa správať zodpovedne, nosiť rúško, strániť sa sociálneho kontaktu a dodržiavať hygienické opatrenia.

Rizikové regióny: Česko: Praha

Praha Chorvátsko: Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa Poľsko: Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo Španielsko

Francúzsko: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte Belgicko

Malta

Holandsko: Noordholland, Sudholland

Noordholland, Sudholland Írsko: Midlands, Mid-East

Midlands, Mid-East Dánsko: Midtjylland

Midtjylland Veľká Británia: Grampian

Grampian Estónsko: Tartumaa, Harju Maakond

Za rizikové regióny odborníci označili napríklad Prahu a jej okolie, hoci Česko Slovensko považuje za epidemiologicky bezpečnú krajinu. Medzi rizikovejšími regiónmi je napríklad aj Vukovarsko-srijemská župa či Splitsko-dalmatínska župa v Chorvátsku, kam často smerujú Slováci na dovolenky. V Poľsku je to zas pohraničie - Sliezske vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo.

Zoznam všetkých týchto regiónov zverejnia hygienici aj ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe.

"Chceme upozorniť, aby sa v týchto regiónoch občania Slovenska správali zodpovedne," hovorí Krajčí.

Minister zdravotníctva tiež vo štvrtok večer potvrdil plány na to, aby sa obnovila letecká doprava na bratislavské letisko aj z krajín ako Ukrajina, Rusko či Severné Macedónsko.

Pred letom však bude musieť cestujúci vyplniť formulár a zaregistrovať sa a po príchode na letisko sa bude musieť preukázať negatívnym spoľahlivým PCR testom nie starším ako 96 hodín.

Keďže cestujúci budú zaregistrovaní, Úrad verejného zdravotníctva bude mať prehľad o ľuďoch prichádzajúcich z týchto krajín. Ak bude z rizikovekj krajiny, pôjde do karantény a na otestovanie.