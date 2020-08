Koronavírus: Austrália zaznamenala rekord, za deň zomrelo 25 ľudí (minúta po minúte)

Na Slovensku sa koronavírusom celkovo nakazilo 2902 ľudí.

17. aug 2020 o 6:23 (aktualizované 17. aug 2020 o 8:56) Martin Vonšák, Juraj Buch, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem

Pozrite si aktuálnu mapu šírenia koronavírusu na Slovensku >>>

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

08:57 Japonská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku finančného roka 2020/2021 najvýraznejší pokles v modernej histórii krajiny ako v medzikvartálnom, tak medziročnom porovnaní.

Dôvodom je podobne ako v prípade iných ekonomík nový koronavírus, ktorý tvrdo zasiahol do ekonomickej aktivity. Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska očistený o sezónne vplyvy klesol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 7,8 %. Aj keď rozsah poklesu nie je taký výrazný ako v prípade niektorých ďalších ekonomík, je to najväčší pokles ekonomiky od roku 1980, keď sa začali evidovať prvé porovnateľné údaje. Niektorí analytici označili súčasný pokles ekonomiky za najväčší už od roku 1955, v roku 1980 však došlo k zmene metodiky výpočtu, čo porovnanie s obdobím do roku 1980 komplikuje. Navyše, ide o tretí kvartál poklesu HDP po sebe. To potvrdzuje prehlbovanie recesie a podľa analytikov sa tak dá očakávať, že vláda bude zvažovať ďalšie stimuly na podporu hospodárstva.

08:49 Stovky ľudí v nedeľu večer protestovali v Madride proti povinnému noseniu rúšok a ďalším opatreniam, ktoré španielska vláda zaviedla v súvislosti s pandémiou.

Približne 3000 ľudí sa zišlo na madridskom námestí Plaza de Colón, uvádza na svojej webovej stránke denník El Mundo. Mnohí z účastníkov nemali na tvárach rúška a nedodržiavali povinné rozstupy. Protestujúci držali transparenty s nápismi ako "Vírus neexistuje", "Rúška zabíjajú" a "My sa nebojíme". Jedna z účastníčok do Madridu prišla preto, lebo je presvedčená, že vlády na celom svete zveličujú počty prípadov nákazy s cieľom obmedziť slobodu ľudí. Nosenie rúšok je v Španielsku povinné od 21. júna, keď vláda zrušila núdzový stav.

Demonštrantka na proteste v Madride proti opatreniam na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom. (zdroj: SITA/AP)

08:29 Ľubica Bátoryová prichádza s pokračovaním príbehov o asistenčnom bielom psovi Timovi a jeho zážitky stavia na veľmi aktuálnej téme súvisiacej s koronavírusom, alebo fučivírusom, ako ho autorka nazvala.

Súvisiaci článok Rúško za uško, alebo ako pes Timo bojuje s pandémiou Čítajte

Rúško za uško, či rukavičky na pacičky, ktoré nosí aj samotný pes Timo, sú momentálne deťom blízke a dokážu mnohé situácie vysvetliť aj v realite.

Prečítajte si recenziu na knihu Pes Timo a fučivírus.

08:03 Celkový počet úmrtí na nákazu spôsobenú novým koronavírusom v Indii prekonal v pondelok hranicu 50 000, pričom za 24 hodín bolo hlásených viac ako 900 nových prípadov. Počet obetí za uplynulý deň stúpol konkrétne o 941 na 50 291. India má celosvetovo štvrtý najvyšší počet obetí.

Počet nakazených v Indii je okolo 2,6 milióna. Nákazou sú najviac postihnuté štáty Maháraštra, Tamilnádu a Ándhrapradéš.

07:27 Zdravotné poisťovne očakávajú výpadok na zdravotnom poistení pre krízu spôsobenú novým koronavírusom vo výške viac ako 216 miliónov eur. TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne.

Všeobecná zdravotná poisťovňa odhaduje výpadok príjmov za ekonomicky aktívnych poistencov 116 miliónov eur, čo je 4,65 percenta plánovaných príjmov, uviedla Zuzana Štukovská z referátu komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne. Reálny vývoj príjmov závisí podľa VšZP od epidemiologickej situácie na Slovensku a intenzity jej vplyvu na zamestnanosť.

Za prvých sedem mesiacov odhaduje Dôvera výpadok príjmov vo výške 30 miliónov eur, čo predstavuje približne šesť percent príjmov najväčšej zdravotnej poisťovne.

Hovorkyňa Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že presnú sumu zatiaľ nemôžu uviesť, ale sú si istí, že výpadok budú počítať v miliónoch eur.

07:10 Zákaz podujatí po jedenástej večer, prvé dva týždne povinné rúška v školách na druhom stupni základiek a v stredných školách, obmedzenie kapacít aquaparkov a kúpalísk.

To sú pravidlá, ktoré by mali platiť od septembra. Slovensko sa totiž aj podľa epidemiológov nachádza v prvej fáze nastupujúcej druhej vlny nového koronavírusu a opatrenia sa budú v najbližších týždňoch pravdepodobne sprísňovať.

Čo sa teda deje, prečo sa to deje a aké nás čakajú pandemické dni? Vypočujte si náš podcast.

https://www.podbean.com/media/player/dkt9e-e71dd3?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

06:36 V pondelok pribudlo v Južnej Kórei 197 nových prípadov a denný nárast sa tak drží v trojciferných číslach už štvrtý deň za sebou.

Nové údaje, ktoré zverejnilo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, zvýšili celkovú bilanciu pandémie v krajine na 15 515 infikovaných. Spomedzi prípadov, ktoré pribudli v pondelok, sa 188 šírilo lokálne.

Južná Kórea v pondelok nezaznamenala žiadne nové úmrtie v dôsledku choroby COVID-19. Počet obetí koronavírusu v krajine tak zostáva na čísle 305 a úmrtnosť je 1,99 percenta. Počet uzdravených vzrástol oproti predošlému dňu o sedem na 13 917.

06:33 Libanon, zápasiaci s následkami ničivého výbuchu v bejrútskom prístave, ktorý si 4. augusta vyžiadal takmer 180 obetí a vyše 6000 zranených, zaznamenal rekord v počte nových prípadov.

Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 sa zvýšil za posledných 24 hodín o 439 na celkovo 8881. Nákaze podľahlo za posledný deň ďalších 6 ľudí, čím celkový počet obetí v krajine s populáciou 5 miliónov obyvateľov stúpol na 103.

6:24 Celkový počet obetí koronavírusu v Austrálii prekročil hranicu 400 po tom, ako bolo 25 úmrtí v dôsledku choroby COVID-19 zaznamenaných v pondelok v štáte Viktória, čo je nový denný rekord od začiatku pandémie.

Uvedených 25 úmrtí zvýšilo počet obetí pandémie v krajine na celkových 421. Tri zo štyroch úmrtí v Austrálii pochádzajú z Viktórie, ktorá je epicentrom druhej vlny epidémie v krajine. Ministerstvo zdravotníctva Viktórie na Twitteri uviedlo, že za posledných 24 hodín bolo v štáte zaznamenaných 282 nových prípadov nákazy koronavírusom. Nové číslo naznačuje trvalý pokles nových prípadov nákazy, odkedy bola hlavnom meste Viktórie Melbourne zavedená prísna karanténa.

V Melbourne, v ktorom žije 4,9 milióna ľudí, platí šesťtýždňové obmedzenie pohybu, v rámci ktorého úrady nariadili nočný zákaz vychádzania a povinné nosenie rúšok. Ostatné austrálske štáty zakázali ľuďom z Viktórie prekročiť ich hranice. Každý, komu bude udelená výnimka na vstup, sa musí na vlastné náklady podrobiť dvojtýždňovej karanténe.