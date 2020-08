Poslanci žiadajú prehodnotiť opatrenia k hromadným podujatiam

Hlavného hygienika poslanci upozornili na znenie Ústavy.

20. aug 2020 o 17:52 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS), Radovan Kazda (SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) podali hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi podnet na prehodnotenie plánovaných septembrových opatrení v súvislosti so zamedzením šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú obmedzenia hromadných podujatí.

Navrhujú tieto opatrenia upraviť tak, aby zodpovedali zákonným a ústavným požiadavkám a neobmedzovali základné práva a slobody nad nevyhnutný rozsah.

Poslanci poukazujú na to, že konzílium odborníkov 13. augusta avizovalo v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu plán uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23.00 h s výnimkou svadieb.

"Takýto všeobecný zákaz by mohol vážne poškodiť predovšetkým filmové či divadelné predstavenia, pričom nevidíme legitímny dôvod, prečo by sa nemohli tieto podujatia so sediacim obecenstvom konať aj po 23.00 h, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení," uviedol Dostál.

Hlavného hygienika poslanci upozornili na znenie Ústavy SR, podľa ktorej možno medze základných práv a slobôd upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom, a teda nie opatrením či inou formou.

Poukazujú tiež na súdne rozhodnutia z Česka, Rakúska, Nemecka či Portugalska, ktorými súdy zrušili niektoré opatrenia proti šíreniu COVID-19 pre ich protiprávnosť.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre TASR vo svojej reakcii uviedol, že po zasadnutí konzília odborníkov boli navrhované zmeny od 1. septembra prezentované ako reakcia na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

"Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia - majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období," povedala hovorkyňa úradu Daša Račková. ÚVZ deklaruje, že pozorne vníma pripomienky všetkých subjektov a aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii avizovaných opatrení. V súčasnosti k uvedenému prijíma podnety.