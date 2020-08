Minúta po minúte: WHO odporúča rúška aj pre deti od dvanásť rokov

Celkovo sa u nás nakazilo 3225 ľudí.

22. aug 2020 o 6:50 TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

06:48 WHO odporučila, aby deti vo veku od 12 rokov nosili rúško za tých istých okolností ako dospelí.

Podľa nej to pomôže zvládnuť pandémiu COVID-19. "Deti vo veku 12 rokov a viac by mali nosiť rúško za tých istých podmienok ako dospelí, predovšetkým vtedy, keď nie je možné zaručiť najmenej metrový odstup od ostatných, alebo keď je v okolí výrazné šírenie nákazy," informovala WHO.

WHO aj UNICEF zostavili skupinu odborníkov, ktorá preskúmala údaje dostupné o tom, ako deti prispievajú k šíreniu ochorenia COVID-19, a tiež o výhodách nosenia rúška u detí. Na základe nových zistení zostavili odporúčania pre deti, ktoré sú však odlišné pre rôzne vekové skupiny.