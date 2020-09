Koronavírus na Slovensku: Laboratóriá hlásia nový denný rekord

Celkový počet pozitívne testovaných na koronavírus na Slovensku je 4 526.

5. sep 2020

BRATISLAVA. Testy v piatok odhalili koronavírus u 226 ľudí. Laboratóriá otestovali 5 947 testov vzoriek a ďalších 104 ľudí sa vyliečilo.

Celkovo sa z ochorenia zotavilo 2 797 ľudí. Informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

Najstarší infikovaný koronavírusom má 81 rokov

Pozitívne testovaní boli podľa ministerstva zdravotníctva vyšetrení v okresoch Bratislava (75), Nitra (22), Tvrdošín (20), Prešov (8), Dunajská Streda (6), Košice (6), Nové Zámky (6), Pezinok (6), Trnava (6), Žilina (6), Senec (5), Stará Ľubovňa (5).

Ďalšie prípady zaznamenali v okresoch Michalovce (4), Prievidza (4), Šaľa (4), Trenčín (4), Lučenec (3), Poprad (3), Spišská Nová Ves (3), Vranov nad Topľou (3), Banská Bystrica (2), Bardejov (2), Čadca (2), Ružomberok (2), Sabinov (2), Senica (2), Skalica (2), Veľký Krtíš (2), Žiar nad Hronom (2), Dolný Kubín (1), Komárno (1), Malacky (1), Martin (1), Námestovo (1), Považská Bystrica (1), Snina (1), Sobrance (1) a Topoľčany (1).

"Je medzi nimi 104 žien a 122 mužov, sú vo veku od jeden do 81 rokov," priblížil rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.

V nemocniciach je hospitalizovaných 95 ľudí s podozrením na COVID-19 alebo potvrdeným ochorením.

Slovensko dosiaľ eviduje 37 úmrtí v súvislosti s novým koronavírusom. Počet aktívnych prípadov je aktuálne 1692. Celkový počet ukončených laboratórnych testov dosiahol počet 354 361.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa vzhľadom na takmer 6 000 vykonaných testov vysoký denný prírastok predpokladal.

Dohľadané kontakty v Tvrdošíne

Vyššie počty infikovaných očakávajú hygienici aj v nasledujúcom období, súvisí to s návratom detí do škôl aj podovolenkovým návratom pracujúcich do zamestnania.

Početnejší výskyt potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Nitre a Dolnom Kubíne.

Všetky potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v okrese Tvrdošín sú dohľadané kontakty z identifikovaného a podchyteného ohniska nákazy. Hygienici vydali pre okresy Trstená a Tvrdošín odporúčanie obmedziť sociálne kontakty a vydanie zákazu návštev v nemocnici.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre eviduje zväčša aktívne dohľadané kontakty monitorovaných ohnísk nákazy, v niektorých prípadoch sa v súčasnosti vykonáva epidemiologické vyšetrovanie.

Bratislavskí hygienici došpecifikujú informácie k novým prípadom v priebehu dňa.