Koronavírus: Taliansko predĺžilo platnosť opatrení (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 4 646 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 37 obetí.

8. sep 2020 o 6:18 (aktualizované 8. sep 2020 o 8:30) Martin Vonšák, Simona Kováčiková, SITA, TASR, ČTK

08:30 SVET India zaznamenala za posledných 24 hodín 1133 úmrtí. Ide o najvyšší denný prírastok úmrtí od júla. Pribudlo 75 809 prípadov nákazy, čo je zase najnižší nárast za týždeň.

S odvolaním sa na najnovšie údaje indického ministerstva zdravotníctva o tom v utorok informovala agentúra Reuters. Celkovo v Indii doposiaľ zaznamenali 4,28 milióna prípadov infekcie. Chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, podľahlo 72 775 ľudí.

India v pondelok prekonala Brazíliu a z hľadiska celkového počtu nakazených sa stala druhou najviac zasiahnutou krajinou sveta. Viac prípadov zaznamenali už len Spojené štáty, kde je ich celková bilancia 6,3 milióna.

06:51 SVET V Česku pribudlo v pondelok 563 potvrdených prípadov nákazy.

Aktuálne sa z ochorenia COVID-19 v Česku lieči 8 424 pacientov. U väčšiny z nich má choroba mierny priebeh, mnohí sú bez príznakov.

V nemocniciach je podľa najnovších údajov 214 infikovaných. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 19 855 ľudí.

Od začiatku pandémie sa nakazilo 28 716 osôb, z ktorých 437 zomrelo.

06:18 SVET Taliansko predĺžilo platnosť epidemiologických opatrení vrátane nosenia rúšok či dodržiavania odstupov do 7. októbra.

Príslušné nariadenie podpísal v pondelok večer taliansky premiér Giuseppe Conte, uviedla agentúra APA. Taliani tak musia aj naďalej nosiť rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy a v interiéroch verejných budov. Prekrytie dýchacích ciest zostáva povinné tiež na námestiach či miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí, a to v čase od 18.00 h do 06.00 h. Autobusy hromadnej dopravy by nemali byť zaplnené na viac ako 80 percent.

Zakázané zostávajú hromadné podujatia, ako napríklad koncerty či tanečné zábavy. Futbalové zápasy sa aj naďalej budú hrať bez prítomnosti divákov. Taliani vracajúci sa z Chorvátska, Grécka, Malty či Španielska budú musieť predložiť negatívny test na nový druh koronavírusu.

V sobotu popoludní sa v Ríme konala demonštrácia proti epidemiologickým opatreniam. Na proteste proti noseniu rúšok, očkovaniu či dodržiavaniu odstupov sa podľa odhadov polície zišlo približne 2000 ľudí. V Taliansku v pondelok pribudlo 1108 nových prípadov nákazy, čo je pokles v porovnaní s nedeľou (1297), ako aj 12 úmrtí, čo je o štyri viac ako v nedeľu.