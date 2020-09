Gröhling: Univerzity sú na príchod zahraničných študentov pripravené

Vysokým školám pomohla aj situácia z minulého akademického roka.

8. sep 2020 o 9:50 TASR

BaRATISLAVA. Univerzity sú na príchod zahraničných študentov pripravené, v rozhovore pre TASR to pred začiatkom nového akademického roka 2020/2021 uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Minister tvrdí, že je v kontakte so Slovenskou rektorskou konferenciou, jednotlivými rektormi aj regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, prioritne v Prešove a Košiciach, kde sú študenti najmä z Ukrajiny.

"Musím povedať, že sú na to pripravení, majú jednotlivé harmonogramy, ako študenti prichádzajú, ako by vyčlenili jednotlivé trakty internátov alebo iných zariadení, aby sme eliminovali pohyb ľudí, ktorí by si mohli posúvať ochorenie COVID-19," uviedol Gröhling.

Študenti budú prichádzať postupne

"Na jednej strane sa snažíme namodulovať, čo by sa mohlo stať a pripraviť jednotlivé kroky, a na druhej strane ani nevieme, čo nás očakáva," poznamenal minister.

Ako doplnil, rezort školstva oslovil aj ostatné ministerstvá, aby v prípade potreby poskytli karanténne zariadenia.

"Uvidíme, či ich nebudeme potrebovať celoštátne, ak nie, budeme ich poskytovať pre študentov. Komunikujeme aj s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO), aby sa zvýšili počty testovaní," povedal šéf rezortu školstva.

Minister poznamenal, že vysokým školám pomohla aj situácia z minulého akademického roka, keď sa na Slovensku rozšírila pandémia nového koronavírusu.

"Prílev študentov na Slovensko napríklad z Ukrajiny by nemal byť jednorazový, ale študenti budú prichádzať postupne," uviedol minister.

Zároveň pripomenul, že študenti, ktorí prichádzajú z červených krajín, vedia, aké majú povinnosti v súvislosti s karanténou či testovaním.

Povinná izolácia na internáte

Z opatrenia rezortu školstva vyplýva, že pre študentov zo zahraničia, ktorí sa majú podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR podrobiť po vstupe do SR izolácii, sa odporúča vyčleniť dočasná kapacita tak, aby sa ich izolácia skončila pred ubytovaním ostatných študentov.

Rezort školstva v rámci manuálu pre internáty uvádza, že študenti prichádzajúci z rizikových krajín a rizikových regiónov budú povinne izolovaní, absolvujú PCR test a ubytujú sa aj po preukázaní negatívneho testu.

Podľa možností sa im má umožniť izolácia vo vyčlenených priestoroch študentských domovov.