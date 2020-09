Slováci cestujúci do Lotyšska musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu

Na hraniciach sa vykonávajú námatkové kontroly.

8. sep 2020 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Slováci cestujúci do Lotyšska musia absolvovať dvojtýždňovú karanténu.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

V krajine sa skončil núdzový stav a verejný život sa podľa rezortu diplomacie pomaly vracia do normálu. Slováci však môžu Lotyšsko využiť ako tranzitnú krajinu, musia to však stihnúť do 12 hodín.

Do Lotyšska je vo všeobecnosti možné pricestovať bez povinnosti absolvovať 14-dennú povinnú karanténu z krajiny, kde počet nakazených za posledných 14 dní nepresiahol 16 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.

Slovensko medzi tieto krajiny nepatrí, a preto ľudia prichádzajúci zo Slovenska musia od 29. augusta absolvovať karanténu.

Pri príchode do krajiny sú cestujúci povinní vyplniť dotazník obsahujúci krajiny, ktoré za posledných 14 dní navštívili, kontaktné informácie a adresu, kde v prípade potreby budú tráviť izoláciu. Dotazník by mal cestujúcim poskytnúť dopravca.

Schengenské hraničné priechody sú otvorené, vykonávajú sa námatkové kontroly. Vláda odporúča, aby pri cestovaní v hromadnej doprave mali cestujúci rúško alebo inak prekrytý nos a ústa. Vonkajšia hranica Európskej Únie do Ruska a Bieloruska je naďalej uzavretá.

Slováci môžu v prípade núdze kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rige +371 251 497 89 alebo priamo ministerstvo +421 259 785 978.