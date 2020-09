Koronavírus: Izrael plánuje zaviesť celoštátny lockdown na dva týždne (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 5 066 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 37 obetí.

11. sep 2020 o 6:10 (aktualizované 11. sep 2020 o 6:53) Zuzana Straková, Simona Kováčiková, TASR, SITA, ČTK

6:53 SVET Spojené štáty si v piatok pripomínajú 19. výročie teroristických útokov, ktoré si vyžiadali takmer 3000 obetí na životoch.

Celkovo pri teroristických útokoch z 11. septembra 2001 zomrelo v USA takmer 3000 ľudí z 93 krajín sveta a zranenia utrpelo ďalších asi 6000 ľudí.

Pandémia koronavírusu poznačí aj samotný priebeh spomienkovej ceremónie. Obvyklé čítanie mien obetí tento rok nahradia vopred nahrané videoodkazy od rodín zosnulých. Rodinní príslušníci obetí však budú osobne prítomní pri pamätníku s názvom Ground Zero, ktorý sa nachádza na mieste, kde stálo WTC (tzv. "dvojičky").

6:37 SVET Česká republika zaznamenala vo štvrtok 1382 nových prípadov nákazy koronavírusom.

Česko tak o viac než 200 infikovaných prekonalo svoj rekord v počte nakazených z utorka, keď hlásilo prírastok 1164 pozitívne testovaných.

Celkovo Česko doteraz registrovalo 32 413 nakazených, z ktorých sa 20 787 vyliečilo, vyplýva z najnovších údajov ministerstva zdravotníctva.

6:24 SLOVENSKO Ak by sa epidemiologická situácia veľmi zhoršila, čo by podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) bolo vtedy, keď by laboratóriá denne potvrdili tristo nových prípadov nákazy, mohli by sa podľa premiéra zaviesť celoplošné protiepidemické opatrenia, ako to bolo počas prvej vlny na jar.

Doteraz bol najvyšší denný prírastok infikovaných, ktorý oznámili laboratóriá, 226 prípadov. Bolo to minulý piatok 4. septembra.

06:00 SVET Členovia izraelského vládneho výboru na boj s koronavírusovou pandémiou zahlasovali vo štvrtok za zavedenie 14-dňového celoštátneho "lockdownu", ktorý by mal v krajine začať platiť od budúceho týždňa.

Ministri sa na tom zhodli po tom, čo v krajine za uplynulý deň pribudlo rekordných 4013 nových prípadov nákazy.

O celkovom uzavretí krajiny na dva týždne by mal zrejme v nedeľu rozhodovať vládny kabinet, ktorý by mal určiť aj to, kedy presne sprísnené opatrenia vstúpia do platnosti.

Izraelský minister zdravotníctva Juli-Joel Edelstein pre spravodajský portál Ynet povedal, že podporuje spustenie úplného lockdownu počas nadchádzajúcich sviatkov. Celkový lockdown podporuje aj premiér Netanjahu.