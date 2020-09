Klus si nevie predstaviť zavedenie päťdňovej karantény po príchode z Česka

Medzi krajiny s nepriaznivou prognózou sa zaradia Rakúsko a Maďarsko.

14. sep 2020 o 15:54 TASR

BRATISLAVA. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) si nevie predstaviť, že by sa pre vstup na Slovensko z Českej republiky zaviedol režim päťdňovej karantény a testovania, čo sú aktuálne opatrenia pre príchod z červených krajín.

Povedal to pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu.

Rôzne riešenia

Zároveň dodal, že zavedenie opatrení predpokladá, keďže Česká republika už dosiahla čísla, ktoré v minulosti stačili na zaradenie krajín na tzv. červený zoznam.

Klus uviedol, že v súvislosti s príchodom z Českej republiky by si vedeli predstaviť opatrenia na škále od merania teploty na hraniciach, cez obmedzenia na pobyt v krajine na 24 alebo 48 hodín, až po negatívne testovanie.

"Nevieme si predstaviť, že by sme práve vďaka problému, že tam máme množstvo študentov, cezhraničných zamestnancov, prešli do režimu päťdňovej karantény a testovania, tak ako je to pre červené krajiny dnes," povedal novinárom Klus.

Ak by sa napríklad prijalo opatrenie, že pre vstup na územie Slovenska bude potrebný trojdňový negatívny test na COVID-19, bude sa musieť toto opatrenie podľa Klusa zaviesť pre všetky krajiny EÚ.

Dodal, že ešte minulý týždeň navrhovali, aby sa Česká republika pre plynulejší priebeh stala najprv žltou krajinou, až následne červenou krajinou.

Zaradenie na červený zoznam

Pondelkové zasadnutie ústredného krízového štábu sa má zaoberať aj prípadným zaradením Českej republiky medzi takzvané červené krajiny.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) ešte po piatkovom (11. 9.) zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR informoval, že Česko pribudne na zoznam takzvaných červených krajín.

Novými menej rizikovými krajinami budú Švédsko, Bulharsko a Kanada.