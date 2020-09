Flegr: Slovensko má ešte šancu druhú vlnu zvrátiť

Rozhovor s biológom a parazitológom, profesorom Jaroslavom Flegrom.

25. sep 2020 o 22:01 Tomáš Prokopčák

Koronavírus sa v Európe vymyká spod kontroly. Evolučný biológ a parazitológ, český profesor Jaroslav Flegr vysvetľuje, prečo sa už Česko nevyhne scenáru, aký sme videli v severnom Taliansku.

Rozhovor je prepisom podcastu Dobré ráno, v ktorom sa s Jaroslavom Flegrom rozprával Tomášom Prokopčák.

V čase nášho rozhovoru Česko prvýkrát prekročilo 3-tisíc nakazených za deň, rekord hlásilo aj Slovensko. Ako na tom v Európe sme?

Veľmi zle, ale každý trochu inak. Extémne zle je na tom Česká republika, ktorá urobila všetky chyby, aké sa urobiť dajú.

Čiastočne za to môže to, že máme voľby, takže vláda odmietla robiť akékoľvek účinné, ale nepopulárne opatrenia. Počet prípadov tak rastie veľmi rýchlo, exponencionálne.

Exponencionálny rast je aj na Slovensku, ale v Česku sa začal skôr a rastie väčším tempom. Exponencionálne rastie počet infikovaných a zároveň, asi s desaťdňovým oneskorením, rastie tiež exponenciálne priamo úmerne počet hospitalizovaných. A zhruba s mesačným oneskorením začne rásť denný počet umierajúcich.

V Česku sme už na pokraji zrútenia zdravotného systému. Aj keby sa hneď urobili tie najúčinnejšie opatrenia, myslím si, že sa už tento rast prípadov koronavírusu a jeho dôsledkov nezastaví. Žiaľ, tí, ktorí o desať dní začnú preplňovať nemocnice, sú už nakazení, takže už to nezachránime.

Ako je na tom Slovensko, máme ešte šancu?

Vy ste v lepšej situácii, v priamom prenose teraz uvidíte, čo sa stane, keď sa odkladajú nepopulárne opatrenia a keď sa filozofuje, ako dobre alebo zle pomáhajú rúška. Takže uvidíte, ako to dopadne a azda sa poučíte a dopadnete lepšie.

Ľudia si neuvedomujú, že počet nakazených, ktoré úrady denne hlásia, neukazuje stav pandémie dnes, ale pred piatimi až siedmimi dňami.

“ Možno niekde bude nejaká vakcína už tento rok, ale do celkového vývoja epidémie zasiahne v „šikovných“ krajinách určite na jar budúceho roku. „

Je teda situácia v skutočnosti oveľa horšia?

Určite. Toto oneskorenie všetko veľmi skresľuje. U nás sa napríklad politici bijú do pŕs, akí sme skvelí, lebo máme najnižšiu smrtnosť, že umiera malé percento nakazených.

To je ale to najhoršie, čo môže byť. Znamená to, že exponenciálne rastie počet nakazených, a počty umierajúcich začnú rásť až o mesiac.

Čím horšia situácia bude, pomer umierajúcich k nakazeným bude nižšie a nižšie číslo. Takže je to úplne bláznivé a len to skresľuje situáciu. Maľuje ju to na ružovo, akoby sme v tom boli výborní, ale v skutočnosti sme najhorší.

Exponenciálny rast v Česku je hrozne rýchly. A exponenciálny rast je veľmi zákerný. Dlho sa zdá, že je stále dobre, no zrazu sa za tri dni preplnia nemocnice.

Tí, čo vravia, že vírus mohol oslabiť, veď počet hospitalizácií je nízky, sa teda mýlia a dôsledky uvidíme o niekoľko týždňov?