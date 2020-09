Koronavírus: Český minister navrhne zavedenie núdzového stavu

Slovensko eviduje celkovo 9 343 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 44 obetí.

29. sep 2020 o 6:17 (aktualizované 29. sep 2020 o 6:37) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

06:37 SVET - Český minister zdravotníctva Roman Prymula navrhne zavedenie núdzového stavu, a to zrejme už na najbližšom zasadaní českej vlády.

"Urobiť to určite musíme. Bez toho veľká šanca nie je. Myslím si, že to bude na prvom zasadaní vlády," povedal Prymula. Najbližšie zasadanie vlády bolo pôvodne na programe až v pondelok 5. októbra - po voľbách do Senátu a miestnych zastupiteľstiev (2. - 3. októbra).

Český premiér Andrej Babiš vo vysielaní stanice TV Nova v pondelok večer oznámil, že vláda sa mimoriadne zíde už v stredu. Riešiť sa podľa neho bude práve vyhlásenie núdzového stavu. Babiš zároveň povedal, že príslušný návrh podporí. Núdzový stav vyhlasuje vláda ČR a je na to potrebný súhlas Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.

06:35 SVET - V Česku pribudlo v pondelo 1 287 prípadov, čím sa počet nakazených od začiatku pandémie zvýšil na 65 883. Česká republika má aktuálne 33 466 aktívnych prípadov z toho 820 je v nemocniciach.

Z Covid-19 sa dosiaľ vyliečilo 31 799 ľudí, chorobe podľahlo od začiatku pandémie 618 osôb. Laboratóriá spracovali 10 377 testov, ich celkový počet je 1 335 867.

06:19 SVET - Poslanci Európskeho parlamentu sa vzhľadom na rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom vo Francúzsku ešte do Štrasburgu nevrátia , oznámil v pondelok predseda EP David Sassoli napriek tomu, že o to žiada francúzsky prezident Emmanuel Macron.

V septembri "sa dohodlo, že EP sa vráti k pravidelným schôdzam v Štrasburgu, hneď ako to podmienky umožnia," uviedol vo vyhlásení Sassoli. To, aby sa v Štrasburgu 5. - 8. októbra konalo zasadnutie EP, požadoval Macron, ktorý trval na obnovení schôdzí od októbra. "Spolieham sa na vás," napísal v liste adresovanom Sassolimu. Avšak Sassoli vo svojom vyhlásení uviedol, že zasadnutia EP sa do Štrasburgu budúci týždeň nevrátia "vzhľadom na zrýchlený prenos nákazy vo Francúzsku vrátane departementu Bas-Rhin (v ktorom Štrasburg leží), i z hľadiska verejného zdravia."

06:17 SVET - Uplynulý týždeň pribudlo vo svete podľa údajov WHO 2 007 627 nakazených koronavírusom, čo je druhý najvyšší týždenný prírastok od začiatku pandémie.

