Testov vraj treba až desaťtisíc denne, chýbajú však vzorky

Systém odberov vzoriek a testov nie je informačne a logisticky prepojený, tvrdia experti.

1. okt 2020 o 16:36 Ján Krempaský

Na Slovensku nie je problém ani tak so zvýšením dennej testovacej kapacity, ale s nedostatkom odobratých vzoriek. Pritom neexistuje nikto, kto by celý proces odberu a testovania na celonárodnej úrovni manažoval. (Zdroj: archív D.U.)

BRATISLAVA. V posledných dňoch okrem počtu pozitívne testovaných na nový koronavírus stúpa aj ich podiel na celkovom počte otestovaných - čo je ešte znepokojujúcejšie. Blíži sa k desiatim percentám.

Je to trojnásobný nárast podielu, keďže posledné týždne a mesiace sa držal pod úrovňou troch percent. Podľa matematika Richarda Kollára, ktorý modeluje šírenie koronavírusu, to môže poukazovať na to, že "vzorka testovaných už nezachytáva všetkých potenciálnych pozitívnych, najmä však všetky blízke kontakty doteraz pozitívne testovaných".

Riešením je podľa odborníkov, ktorých oslovil denník SME, až dvojnásobne zvýšiť dennú testovaciu kapacitu. Priemer je dnes na úrovni päťtisíc testov, hoci minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí hovorí o kapacite 7500 vzoriek.

Šéf jednej z najväčších sietí súkromných laboratórií na Slovensku Alpha medical Peter Lednický vraví, že problém nie je ani tak zvýšiť dennú testovaciu kapacitu, ako to, že nie je dostatok vzoriek na testovanie.

Okrem toho podľa neho chýba alebo zlyháva systém jednotného manažovania odberov a testovania na celonárodnej úrovni. Vzorky sa neodoberajú a netestujú tak efektívne, ako by sa mohli.

Desaťtisíc testov denne

Keď podiel pozitívnych testov na Covid-19 stúpne nad päť percent, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podľa Kollára odporúča zvýšiť kapacity a stlačiť podiel pod tri percentá. Vtedy sa testovaním darí zachytiť väčšinu nakazených.

Päťpercentný podiel infikovaných na všetkých otestovaných je dôležitý aj pre uvoľnenie protipandemických opatrení.