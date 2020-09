Vláda schválila núdzový stav, začne platiť od 1. októbra

Núdzový stavy navrhol premiér Matovič.

30. sep 2020 o 12:17 (aktualizované 30. sep 2020 o 14:52) TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu.

Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť "dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky".

Zatiaľ bude platiť 45 dní

Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Premiér na sociálnej sieti priblížil, že núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní. Podľa jeho slov sa uvidí, ako sa prejaví na vývoji situácie cestovanie počas Dušičiek.

"Následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu," skonštatoval.

Nepredstavuje zvýšené riziko pre ľudí

Vyhlásenie núdzového stavu nepredstavuje žiadne zvýšené riziko pre občanov. Vláda ho vyhlásila pre prípad, že bude treba lepšie a efektívnejšie zabezpečovať ochranné prostriedky pre zdravotníkov či domovy sociálnych služieb.

Umožňuje tiež zabezpečiť, aby personál nemocníc fungoval tam, kde treba, alebo reprofilizáciu nemocníc. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v stredu počas rokovania vlády.

"V prvej vlne sme mali núdzový stav, toto je to isté, a mnohí občania SR ani len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený," poznamenal minister.

Ako doplnil, núdzový stav zavádzajú aj preto, aby v prípade narastajúceho počtu nakazených mali pripravený mechanizmus mobilizačných alebo karanténnych opatrení.

To, či budú obnovené karanténne centrá alebo sa budú zatvárať hranice, minister nechcel predpovedať.

Zdôraznil, že to závisí od vývoja situácie, naplnenosti nemocníc a zodpovednosti občanov.

Mikulec tiež pripustil, že núdzový stav by umožnil počas blížiacich sa sviatkov zaviesť zákaz vychádzania. Ak sa však zmierni nárast infikovaných, nebude to nutné. Šéf rezortu vnútra v tejto súvislosti vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení. "Nosenie rúšok je to minimum, čo môžeme urobiť," dodal.

Naď: Nedá rozdeliť na sektory

Núdzový stav sa nedá rozdeliť na sektory. Tvrdí to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Deklaruje, že silové zložky sú pripravené kedykoľvek poskytnúť súčinnosť počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

"Špekulácie, že by sa to delilo na sektory, boli nešťastne komunikované bývalou vládou. Nezakladá sa to na ústavných veciach. Ak niekto komunikoval, že núdzový stav bol iba pre zdravotníctvo, tak to bolo nad rámec ústavy," konštatuje Naď.

Pripomína, že zložky ministerstva obrany nemôžu zasahovať, pokiaľ ich úlohou nepoverí oprávnená zložka, ktorou je Policajný zbor či ústredný krízový štáb.

Zatiaľ vojakov nepožiadal nikto ani o pomoc pri testovaní, poznamenal minister. Tak ako aj v prípade prvej vlny vojaci sú podľa Naďa pripravení strážiť hranice, ak to bude potrebné.

Ohrozenie života a zdravia

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva.

Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.