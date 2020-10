Dobré ráno: Kultúra je na kolenách, pomoc štátu prichádza neskoro

Umelci chcú protestovať.

8. okt 2020 o 23:00 Jana Maťková

"Sme dnes ako poľnohospodári, ktorým mráz spálil úrodu. Mnohí z nás nemôžu vykonávať svoju prácu od 10. marca až doteraz a ešte veľmi dlho ani môcť nebudú."

Tieto slová adresovali slovenskí umelci premiérovi Igorovi Matovičovi v otvorenom liste. Kritizujú, že od jari nedostali adresnú finančnú pomoc, pričom mnohým klesol príjem aj o viac ako 80 %.

O aktuálnej situácii v kultúrnej obci a o tom, či vôbec prežije, sa Jana Maťková rozpráva so Zuzanou Mistríkovou, filmovou producentkou a prezidentkou Asociácie nezávislých producentov.

​Krátky prehľad správ

Za stredu bol na Slovensku zaznamenaný rekordný počet nových prípadov koronavírusu, až 1037. Najviac infikovaných pribudlo v okresoch Bratislava, Bardejov, Prešov, Trebišov, Nitra a Veľký Krtíš. Vírusu podľahli ďalší dvaja pacienti, evidujeme tak celkovo 57 úmrtí na COVID 19.

Najhoršia epidemiologická situácia je aktuálne na Orave. Napriek zákazu ľudia organizujú svadobné hostiny a rodinné oslavy, kde sa nákaza slobodne šíri. Polícia preto sprísni kontrolu pri dodržiavaní opatrení. Ak zistia porušenie, uložia pokutu vo výške 1000 eur.

Obvinená Monika Jankovská zostáva vo väzbe. Senát Najvyššieho súdu zamietol jej sťažnosť podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu. Aj so sudcom Richardom Molnárom ostane vo väzbe do 11. marca budúceho roka.

Dotácie pre podporu rodovej rovnosti získali len tri organizácie , dve z nich sú spriaznené s Annou Záborskou - Fórum života a Poradňa Alexis. Ministerstvo tak prvýkrát podporilo prevažne prolife organizácie. Neúspešným uchádzačom rezort nezdôvodnil nepridelenie dotácie.

Nobelovu cenu za literatúru získala americká poetka Louise Gluck. Je autorkou dvanástich básnických zbierok a za svoju tvorbu dostala už množstvo ocenení, vrátane Pulitzerovej ceny za poéziu. Jej básne sú plné emócií, často v nich medituje o svojich osobných skúsenostiach.

Odporúčanie

V nádväznosti na náš dnešný rozhovor, ak máte možnosť, kúpte si knihu, platňu, obraz, DVD-čko, proste čokoľvek, čím aspoň trošku podporíte slovenských umelcov.

A ak by ste chceli nahliadnuť do zákulisia hudobnej scény, ako sa Hex, Billy Barman či Jana Kirschner vyrovnávajú s pandémiou, pozrite si dokumentárny film More hudby, ktorý nájdete v archíve RTVS.

