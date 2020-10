Podpredseda parlamentu Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus

Grendel obvinil Pellegriniho, že klame.

12. okt 2020 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO) bol pozitívne testovaný na koronavírus.

Na tlačovej konferencii to povedal ďalší podpredseda parlamentu a líder strany Hlas Peter Pellegrini. Na svojom facebooku to potvrdil aj samotný Grendel.

„Pán podpredseda Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus. Považujem za nezodpovedné, že o tom neboli plošne informovaní poslanci parlamentu. Ako je možné, že to pán Grendel niekde v tichosti drží a prezradí to len nejakému médiu? Ako chce potom vyžadovať od ľudí disciplínu, keď to sám zatajil? Je to hanba, že s takouto informáciou neprišiel na verejnosť," uviedol na tlačovej konferencii Pellegrini.

Grendel v reakcii uviedol, že Pellegrini klame, keď tvrdí, že zatajil, že bol pozitívne testovaný na koronavírus.

„Pán Pellegrini vie o mojom zdravotnom stave desať dní. Keď sme spolu volali, bol úplne pokojný. Poďakoval sa za informáciu a povedal mi, že cez víkend sa chystá navštíviť svojich rodičov a nerád by ich ohrozil. Zároveň ma uistil, že rešpektujúc zákonom chránené lekárske tajomstvo, zachová o našom rozhovore diskrétnosť," napísal Grendel na sociálnej sieti.

Doplnil, že o tom informoval aj ostatných podpredsedov a predsedu parlamentu. Uviedol tiež, že riaditeľ kancelárie Národnej rady konzultoval prípad priamo s hlavným hygienikom a ten usúdil, že Grendel postupoval správne a parlament nemusí prijať žiadne opatrenia.

Podľa svojich slov nemal a dodnes nemá žiadne príznaky.