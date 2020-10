Bez rúška z domu už nemožno vyjsť. Začínajú platiť sprísnené opatrenia (otázky a odpovede)

Interiéry reštaurácií musia zatvoriť všade

14. okt 2020 o 19:53 Michal Katuška

BRATISLAVA. Posledný pokus vicepremiéra Richarda Sulíka z SaS, aby boli zatvorené len reštaurácie, fitnescentrá či len divadlá tam, kde sú slovenské ohniská nákazy, bol neúspešný.

Hygienici na čele s Jánom Mikasom potvrdili návrhy Ústredného krízového štábu a pandemickej komisie z víkendu a opatrením od štvrtka zatvárajú interiéry reštaurácii, barov a krčiem. Fitnes- a wellness centrá, akvaparky a kúpaliská musia zatvoriť úplne. Zakázané sú aj všetky hromadné podujatia.

Sulík podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na stredajšie rokovanie vlády žiadny návrh na zmiernenie opatrení nepredložil, hoci to v utorok avizoval. Predseda SaS to vysvetlil tak, že až teraz sa dozvedel, že opatrenia môže vydávať len Úrad verejného zdravotníctva, a nie vláda.

"Mám veľké pochybnosti, či je správne, aby takúto veľkú moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže vláda nesie zodpovednosť za vývoj v krajine," povedal Sulík.

Nové opatrenia zverejnil Úrad verejného zdravotníctva neskoro večer. Nové pokyny pre nosenie rúšok o 18. hodine, teda dvanásť hodín pred tým, ako začnú platiť. Prevádzky dostali na prípravu ešte menej času.

Denník SME pripravil odpovede na otázky o opatreniach, ktoré začínajú od štvrtka platiť. Okrem nižšie uvedených celoštátnych opatrení môžu ešte prísnejšie pravidlá zaviesť regionálne úrady verejného zdravotníctva.

1. Musím mať rúško na tvári aj vonku na ulici?

Áno. Opatrenie je prísnejšie ako to, čo začalo platiť od začiatku októbra. Vtedy hygienici prikázali nosiť rúško aj vonku, ak sa ostatní ľudia priblížili na menej ako dva metre.

Od štvrtka 6. hodiny ráno je však rúško povinné vonku vždy, ak je človek v zastavanom území obce alebo mesta. Znamená to, že ho treba mať nasadené bez ohľadu na to, či je niekto ďalší vzdialený pol metra alebo desať metrov, či je to cudzí človek, alebo s ním človek žije v spoločnej domácnosti.

Výnimky z nosenia rúška vonku aj vnútri V nezastavanej časti obce (napríklad v prírode), ak sú spolu len ľudia zo spoločnej domácnosti a nepriblíži sa k nim cudzí na vzdialenosť menšiu ako päť metrov,

deti do 6 rokov

ľudia so závažnými poruchami autistického spektra,

žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

ľudia pri výkone športu,

fotografované osoby,

nevesta a ženích pri sobáši,

umelci pri podávaní umeleckého výkonu a nakrúcaní dokumentárneho filmu,

tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Výnimka platí len vtedy, ak je človek na prechádzke v prírode s ľuďmi zo spoločnej domácnosti. Aj vtedy si však rúško musí nasadiť, ak sa niekto cudzí priblíži na menej ako päť metrov.

Rúška sú stále povinné vo všetkých vnútorných priestoroch obchodov, prevádzok, úradov a tiež v prostriedkoch hromadnej dopravy. Povinné sú aj na pracoviskách, ak zamestnanec nesedí sám v kancelárii.

Hoci deti do šesť rokov rúška nosiť nemusia, hygienici ich odporúčajú od troch rokov veku.

Celé znenie opatrenia hygienikov k noseniu rúšok nájdete tu.

2. Existuje nejaké hromadné podujatie, ktoré aj po štvrtku zostane povolené?

Jedine svadobné obrady, pohreby a krsty bude môcť od štvrtka navštíviť viac ako šesť ľudí. Ak sa konajú vo vnútorných priestoroch, na každého účastníka však musí byť 15 štvorcových metrov plochy. Vonku je počet ľudí neobmedzený, ale musia dodržiavať rozostupy aspoň dva metre, ak nežijú v spoločnej domácnosti.

Na akýchkoľvek iných hromadných podujatiach sa od štvrtka nesmie zúčastniť viac ako šesť ľudí. V praxi tak budú kultúrne, športové, cirkevné akcie, ale aj rodinné či firemné oslavy už pre sedem ľudí zakázané.

Úplne zatvorené sú kiná a divadlá. Výnimka platí len pre zápasy najvyšších športových súťaží vo futbale, v hokeji, hádzanej, basketbale a vo volejbale. Aj tie sa však musia konať bez divákov a športovci sa musia pravidelne testovať na koronavírus.

Výnimka platí aj pre zasadnutia parlamentu, vlády, obecných a mestských zastupiteľstiev, dozorných orgánov firiem a podobne. Účastníci však musia dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako dvanásť hodín. Musí ich však najprv schváliť regionálny úrad verejného zdravotníctva.

3. Kde si môžem od štvrtka vypiť pivo alebo zjesť obed?

Keďže hygienici považujú za rizikové miesta tie, kde nemožno mať neustále rúško, nariadili zatvorenie interiérov všetkých druhov verejného stravovania. Týka sa to teda všetkých reštaurácií, krčiem, barov, pohostinstiev, cukrární, kaviarní a podobne.

Otvorené môžu zostať, ale predávať môžu len cez okienko na ulicu. Zákazníci si môžu jedlo a pitie zobrať so sebou alebo skonzumovať obed alebo vypiť si pivo na terasách, ktoré zostávajú povolené. Aj tam však musia mať nasadené rúška, okrem nevyhnutného času na konzumáciu.

V praxi viaceré podniky úplne zatvoria. Konzumáciu alkoholických nápojov mimo terás zase väčšina obcí na Slovensku zakazuje.

Prevádzky verejného stravovania budú musieť vonkajšie terasy každý deň zatvoriť do 22. hodiny, čo hygienici zaviedli ešte na začiatku októbra. Výdaj jedál cez okienko môže pokračovať nonstop. Neobmedzene môžu fungovať aj donášky.

4. Pustia ma predpoludním do potravín či do drogérie?

Hygienici opäť vyhradili nákupné hodiny určené len pre ľudí starších ako 65 rokov. Zdôvodňujú to tým, že sú najohrozenejšou skupinou, keď ochorenie Covid-19 má u nich najčastejšie ťažký priebeh.

Od 9. do 11. hodiny môžu teda v potravinách a drogériách nakupovať len oni. Platí to pre pracovné dni od pondelka do piatka. Počas víkendu obmedzenie neplatí.

Seniori však nemusia nakupovať vo vyhradenom čase, do obchodov sa vtedy len nedostanú iní ľudia. Hygienici však seniorov prosia, aby prednostne využili práve vyhradený čas a nevystavili sa riziku.

5. Budú sa pred obchodmi tvoriť rady?

Je to pravdepodobné, pretože od štvrtka musia obchody obmedziť aj počet zákazníkov, ktorí môžu byť v jednej chvíli v predajni. Po novom nesmú vpustiť viac ako jedného nakupujúceho na 15 štvorcových metrov predajnej plochy. Ak je predajňa menšia, môže v nej byť len jeden zákazník.

Ľudia v radoch musia stáť v dvojmetrových odstupoch. Platí to aj v interiéroch pri čakaní pred pokladnicami.

Rady sa môžu tvoriť aj pred obchodnými centrami. Prevádzkovatelia v nich musia po novom zákazníkom zmerať telesnú teplotu. Pri hodnote vyššej ako 37 stupňov Celzia nebude môcť človek vstúpiť.

6. Zatvoriť musia všetky bazény?

Od štvrtka musia zostať zatvorené nielen akvaparky, ale aj fitnes- a wellness centrá, kúpaliská, plavárne aj sauny.

Výnimku majú prírodné liečebné kúpele, ale ani tam nemôžu ísť samoplatcovia, ale len pacienti na odporúčanie lekára.

7. Dokedy budú sprísnené opatrenia platiť?

Hygienici chcú začať uvoľňovať opatrenia až potom, ako tzv. kĺzavý medián klesne pod hodnotu 500.

Toto číslo sa vypočíta vždy zo siedmich najnovších denných prírastkov infikovaných, ktorých počet zverejňujú denne hygienici. Hodnota kĺzavého mediánu je stredová hodnota.

Ak by ďalšie aspoň štyri dni denný prírastok nepresiahol 500 nových infikovaných, medián by klesol pod 500 a pravidlá by sa mali uvoľniť.