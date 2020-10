Vláda bude opatrenia prehodnocovať každý týždeň, Naď nevylúčil ich sprísnenie

Blanár tvrdí, že testovanie prebehlo s rizikami.

25. okt 2020 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Situáciu v súvislosti s novým koronavírusom bude vláda aj pri plošnom testovaní každý týždeň prehodnocovať. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nevylúčil sprísnenie opatrení.

Pri plošnom testovaní sa chcú podľa neho vyhnúť tomu, aby zdravotníkom pomoc nariadili. Verí, že sa ich nájde dostatok.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Naď pripustil aj chyby

Podpredseda Smeru Juraj Blanár povedal, že ich strana sa na plošnom testovaní nezúčastní, otestovať sa dajú PCR testami.

Tvrdí, že ak by bol Smer vo vláde a odborníci s pandemickou komisiou by odporučili úplný lockdown, urobili by tak aj so stopercentnými finančnými náhradami pre občanov.

Minister ocenil nasadenie a prístup samospráv, bezpečnostných a záchranných zložiek pri pilotnom testovaní.

Pripustil chyby v začiatkoch, ktoré odstraňovali. Situáciu podľa neho výrazne nekomplikovali občania z iných okresov. "Nebolo ich veľa. Drvivá väčšina budú ľudia zo správnych okresov," skonštatoval s tým, že zatiaľ nemá štatistiky.

Pýta sa, ako by Smer nahrádzal škody pri úplnom lockdowne, keď v marci jeho vláda s Petrom Pellegrinim pristúpila k prísnym obmedzeniam bez akejkoľvek formy pomoci.

Blanár hovorí o rizikách

Blanár podotkol, že vyhlásenie mierneho lockdownu a plošného testovania sprevádzali chaos a dezinformácie, chýbala komunikácia so samosprávami, pričom práve ony prispeli k úspešnosti akcie.

Pripomenul, že odborníci navrhovali tvrdý lockdown na tri týždne, no vláda rozhodla politicky a vymyslela výnimky, aby sa vyhla podaniam na Ústavný súd a lockdown spojila s plošným testovaním.

"Armáda veľmi dobre k tomu pristúpila. Avšak, čo sa týka samotného testovania, dnes môžeme povedať, že prebehlo s veľkými rizikami," uviedol.

Blanár a Naď sa rozchádzali najmä v názore na antigénové testy. Minister hovorí, že dokážu zachytiť tých najinfekčnejších, aj ak sú bezpríznakoví, čo podľa neho potvrdilo testovanie.

Blanár namieta a hovorí o veľkej chybovosti testov. Upozorňuje na falošnú negativitu, keď si mnoho ľudí bude na základe testu myslieť, že sú negatívni, pričom nemusia byť a môžu ohroziť okolie.

Naď reagoval, že aj preto sa bude testovať v dvoch kolách. "V prípade Oravy a Bardejova to bude v troch kolách, lebo je tam veľká premorenosť," dodal.

Naď pripúšťa aj falošné kontakty

V súvislosti s nedostatkom zdravotníckeho personálu na plošné testovanie Naď uviedol, že evidujú okolo 24-tisíc prihlásených dobrovoľníkov, najmä zdravotníkov.

Pripustil, že môže ísť o mnoho falošných kontaktov. Do pondelka by ich chcel prečistiť a na ústrednom krízovom štábe podať informáciu o presnom počte.

Naznačil, že pomôcť by mohli aj zdravotníci zo zahraničia, pretože viaceré krajiny okrem materiálnej pomoci ponúkli pri plošnom testovaní i personálnu pomoc.