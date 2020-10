Zákaz vychádzania sa netýka cesty do práce, na Orave a v Bardejove treba aj test

V sobotu sa začína miernejší lockdown.

23. okt 2020 o 18:15 SME.SK

BRATISLAVA. Od soboty začína na Slovensku platiť zákaz vychádzania, ktorý je platný tri týždne.

Okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a okres Bardejov budú mať prísnejší režim. Do 1. novembra platia nasledujúce pravidlá a výnimky.

Zákaz vychádzania sa netýka cesty do a zo zamestnania. Rovnako cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti.

Výnimkou zo zákazu vychádzania sú aj cesty na pohreb, krst a uzavretie manželstva. Zahŕňa to aj cestu späť domov. Ľudia tiež môžu ísť do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným či na testovanie na ochorenie COVID-19.

Výnimkou je cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný.

Okrem toho ľudia tiež môžu ísť von so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a rovnako môžu absolvovať cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá. Výnimkou je tiež pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí aj na cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého stupňa, ale aj na sprevádzanie dieťaťa do týchto školských zariadení. Platí to aj na dojazd do bydliska do 25. októbra.

V okresoch Bardejov, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín platia tie isté výnimky ako pre zvyšok Slovenska, avšak ľudia na cestu do a zo zamestnania a s cieľom podnikateľskej činnosti sa musia vedieť preukázať aj negatívnym testom platným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu tohto uznesenia alebo testom vykonaným počas trvania zákazu tohto uznesenia.

To isté platí aj v prípade kúpy novín alebo tlačovín, návštevy pošty, bánk, poisťovní, čistiarne, autoservisu, staníc technickej kontroly, kľúčovej služby alebo očnej optiky.

Negatívny výsledok testu musia mať obyvatelia týchto štyroch okresov aj v prípade, že chcú sprevádzať dieťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého stupňa. Výnimku tvorí aj cesta osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Zákaz vychádzania v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a v okrese Bardejov

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu

v čase od 01.00 do 05.00 hod,

cesta na testovanie,

najbližšie potraviny,

lekáreň, lekár,

starostlivosť blízku osobu,

starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá,

venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska,

pohreby,

dojazd od bydliska do 25.10.2020

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska s negatívnym výsledkom testu (PCR test, alebo antigénový test – nie starší ako z 23.10.2020)

cesta do zamestnania,

doprovod dieťaťa do školy,

najbližšie potraviny,

lekáreň, lekár,

starostlivosť o blízku osobu,

starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá,

venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska,

pohreby,

cesta na poštu, do banky, do poisťovne,

cesta do čistiarne,

cesta do autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,

pobyt v prírode (v okrese bydliska)

Zákaz vychádzania – celé Slovensko

Výnimka zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu

v čase od 01.00 do 05.00 hod

cesta na testovanie,

cesta do zamestnania, doprovod do školy,

doprovod dieťaťa do školy,

najbližšie potraviny,

lekáreň, lekár,

starostlivosť o blízku osobu,

starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá,

venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska,

pohreby,

cesta na poštu, do banky, do poisťovne,

cesta do čistiarne,

cesta doautoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,

pobyt v prírode (v okrese bydliska),

dojazd do bydliska do 25.10.2020

Zatváranie škôl

Od pondelka sa uzatvoria všetky školy a prejdu na dištančnú výučbu. Obmedzenie potrvá do 27. novembra. Cieľom je obmedziť kontakty a prenos ochorenia medzi rodinami. Výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.

Stredné školy prešli na online výučbu už 12-ho októbra.

Hromadná doprava

Ústredný krízový štáb zároveň odporučil župám, aby od pondelka do polovice novembra zrušili bezplatnú regionálnu dopravu s výnimkou ťažko zdravotne postihnutých osôb.

Režim na hraniciach

Policajti budú pokračovať v námatkových kontrolách na hraniciach s Českom, na budúci týždeň sa prehodnotí aj hraničný režim so susednými krajinami.