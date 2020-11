Ombudsmanka: Vyžadovanie dokladu o negatívnom teste nie je protiústavné

výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2 môžu od ľudí žiadať zamestnávatelia aj prevádzky.

4. nov 2020 o 14:21 TASR

BRATISLAVA. Preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 v zamestnaní či vstupe do obchodov nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie.

Tvrdí to ombudsmanka Mária Patakyová. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.

"Po analýze Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 16/2020 súvisiacich právnych predpisov, v nadväznosti na povinnosti osôb, ako aj prevádzkovateľov zariadení v kontexte s nariadením GDPR som dospela k záveru, že v nej stanovené povinnosti nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami, ktorými je SR viazaná," skonštatovala.

Vysvetlila, že ak je jedna z výnimiek zo všeobecného zákazu vychádzania a na to nadväzujúceho zákazu vstupu do zariadení podmienená preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, resp. antigénového testu, je realizácia oprávnenia nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia môžu od pondelka (2. 11.) požadovať od osôb doklad o negatívnom teste na .

Ak sa osoba nevie preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať. Výnimka platí pre osoby, ktoré sa nemuseli zúčastniť víkendového celoplošného testovania.