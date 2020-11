Koronavírus: V Česku oproti minulému týždňu počet prípadov prudko klesol (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 79 181 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 414 obetí.

12. nov 2020 o 6:14 (aktualizované 12. nov 2020 o 9:02) Simona Kováčiková, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

9:00 SVET - Indická ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku súčasného fiškálneho roka pokles o viac než osem percent a prvýkrát v histórii sa dostala do technickej recesie. Predpokladá to tím ekonómov indickej centrálnej banky (RBI - Reserve Bank of India), ktorý zverejnil svoj odhad.

Technická recesia je charakterizovaná ako pokles hospodárstva dva kvartály po sebe.

8:30 SVET - Epidémia v Spojených štátoch naberá na sile. V stredu podľa New York Times pribudlo v krajine 142 755 pozitívnych prípadov.

Dokopy zaznamenali v USA už viac ako 10,4 milióna nakazených a takmer 242-tisíc úmrtí. Za posledných 24 hodín zomrelo na ochorenie Covid-19 ďalších 1431 pacientov. Zároveň rastie aj počet obsadených nemocničných lôžok, ktorý je od stredy najvyšší od začiatku pandémie.

8:05 SVET - Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v pondelok informoval o pozitívnom teste na koronavírus, museli hospitalizovať, píše ukrajinská agentúra Unian. V nemocnici je aj šéf jeho kancelárie.

Ukrajina zároveň hlási za posledný deň 11 507 nových prípadov, čím je prekonaný doteraz najvyšší prírastok 10 746 infikovaných zo soboty.

7:40 SVET - Obyvatelia časti Cypru budú musieť pre rýchly nárast počtu nakazených dodržiavať až do konca mesiaca prísnu karanténu.

Obmedzenia budú platiť pre oblasti Pafos a Limassol na juhozápade ostrova, kde sa prakticky zastaví verejný život. Ľudia nebudú môcť opúšťať svoje domovské okresy, zatvoria sa reštaurácie aj nákupné centrá a v noci bude platiť zákaz vychádzania.

Cyperčan v jednom z podnikov v meste Nikózia sleduje tlačovú konferenciu ministra zdravotníctva Constantinosa Ioannoua, ktorý oznamuje potrebu prísnejších opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. (zdroj: TASR/AP)

7:23 SVET - Testy v Nemecku odhalili za posledných 24 hodín 21 866 nakazených, čo je približne o tritisíc viac ako o deň skôr.

Doteraz rekordnú dennú bilanciu infikovaných zaznamenalo Nemecko v sobotu, keď do štatistík pribudlo 23 400 nových prípadov.

7:00 SVET - Riaditeľ pre politické záležitosti Bieleho domu Brian Jack mal pozitívny test na koronavírus. Ide tak o ďalšieho predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol pozitívne testovaný.

Jack (32) patrí k niekoľkým predstaviteľom Trumpovej administratívy, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili v Bielom dome na povolebnej nočnej párty.

Podľa New York Times má pozitívny test na koronavírus aj ďalší Trumpov poradca. Meno osoby a ani to, či sa zúčastnila na večierku, však denník neuviedol.

6:36 SVET - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo oznámil, že všetky reštaurácie, bary a fitnescentrá na území štátu budú musieť zatvoriť o 22:00. Je to najnovší pokus tamojších úradov o zastavenie šírenia koronavírusu, uviedla tlačová agentúra AP.

Nové obmedzenia začnú platiť v piatok 13. novembra.

Guvernér informoval, že ľudia budú mať zakázané hostiť súkromné stretnutia alebo večierky s viac ako desiatimi prítomnými. Vysvetlil tiež, že opatrenia sú potrebné, lebo trasovaním sa zistilo, že nový výskyt prípadov nákazy súvisí práve s týmito druhmi prevádzok a s týmito činnosťami.

06:15 SVET - Počet nových denných prípadov nákazy koronavírusom v Českej republike sa už piaty deň za sebou drží pod hranicou 10-tisíc.

V stredu pribudlo v Česku 8 925 infikovaných, čo je podobný počet ako o deň skôr, kedy ich bolo 9 016. Zatiaľ naposledy zaznamenalo Česko viac ako desaťtisíc prípadov 6. novembra (11 549).

Oproti strede minulého týždňa je to obrovský pokles. Práve pred siedmimi dňami zaevidovali aktuálny rekord: 15 729 nakazených.

