Sulík okrem predĺženia núdzového stavu kritizuje aj komunitné testovanie

Slovensko strpelo testovanie, pretože verilo, že bude lepšie, tvrdí minister.

11. nov 2020 o 13:59 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Richard Sulík kritizuje posledné kroky štátu prijímané v boji s pandémiou.

"Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie," uvádza minister na sociálnej sieti.

Podľa neho však občania dostali plošné predĺženie núdzového stavu.

Gastro, šport, kultúra, fitnesscentrá, ktoré sú podľa Sulíka zdevastované a zažívajú historický kolaps zase majú suplovať štát a premeniť svoje prevádzky na testovacie centrá.

"Tak načo sa to celé robilo? Zistili sme, kde sú ohniská, môžeme pekne rozlíšiť okresy, kde treba tvrdšie opatrenia. Vieme to určiť pomaly na ulicu presne! Počúvajme našich vedcov, ktorí toto tvrdia a mohli by sme konečne slobodnejšie dýchať," vyzýva minister.

Slovensko možno čaká komunitné testovanie antigénovými testami raz za tri týždne. Predseda vlády Igor Matovič to ponúkol zástupcom odvetví postihnutých pandémiou.

Ako premiér uviedol na tlačovej konferencii, už by to nebola prioritne úloha štátu, ale hlas jednotlivých komunít, ktoré by na testovanie pozývali klientov a ľudí, ktorí využívajú ich služby.

Sami by tak zriadili testovanie na školách, v reštauráciách, divadlách, na štadiónoch, v posilňovniach či v kostoloch alebo na farách. Štát by pritom zabezpečil potrebný materiál a do každého tímu jednu osobu ako dohľad nad kvalitou testovania.