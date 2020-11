Koronavírus: Vláda má rozhodovať o predĺžení núdzového stavu (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 77 123 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 390 obetí.

11. nov 2020 o 6:03 (aktualizované 11. nov 2020 o 6:13) Veronika Orviská, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

6:11 SVET - Spojené štáty hlásia 201 961 nových prípadov koronavírusu, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Vôbec prvý raz v ktorejkoľvek krajine sveta pribudlo za deň viac ako 200-tisíc prípadov.

Vysoký počet podľa agentúry AFP z časti spôsobilo aj oneskorenie v súvislosti so zaznamenávaním údajov z víkendu.

Celkovo Spojené štáty od začiatku pandémie evidujú viac ako 10-tisíc prípadov a takmer 240-tisíc úmrtí. Za posledných 24 hodín zomrelo ďalších 1535 ľudí. Vyše 60-tisíc osôb s ochorením Covid-19 je hospitalizovaných v nemocniciach.

6:00 SLOVENSKO - Od šiestej hodiny ráno zasadá vláda. Rozhodovať má o predĺžení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trvá od 1. októbra. Krízový štáb odporučil vláde, aby ho predĺžila o 90 dní.

Jedným z dôležitých bodov rokovania má byť aj zákaz vychádzania, ktorý by mal po novom platiť od 23:00 do 5:00, s výnimkami ako dochádzanie do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb.